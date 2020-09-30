總統辯論｜重溫必睇四大場口：特朗普嘲拜登不聰明 拜登斥收口又鬧對方小丑

今屆首場總統辯論，輿論均認為是混戰一場，總統特朗普氣勢逼人，不停打斷拜登和主持華萊士，更一度民主黨總統候選人拜登斥閉嘴，又被主持提醒他是要跟拜登辯論。特朗普嘲諷拜登不聰明，拜登則指特朗普是小丑和俄羅斯總統普京的傀儡，本文重溫今次辯論必睇場口。

特朗普舌戰主持

主持辯論的霍士新聞資深主播華萊士試圖問特朗普的醫保計劃時，特朗普跟華萊士展開激辯，導致華萊士要提醒他「你在跟他（拜登）辯論，不是我」。以下是兩人的對話：

華萊士：四年來你承諾廢除取代奧巴馬醫保，但你在這四年來從未拿出一份計劃，一份全面的計劃來取代奧巴馬醫保……

特朗普：有，我有。

華萊士：取代奧巴馬醫保……

特朗普：我當然有，我取消了個人強制納保。

華萊士：當我講完，我會給你機會去……

特朗普：抱歉，我取消了個人強制納保。

華萊士：那不是一份全面計劃……

特朗普：那絕對是一件大事……

華萊士：你在跟他辯論，不是我。讓我問完我的問題。

華萊士再被打斷幾次後，終於說出他的問題：「特朗普醫保計劃是甚麼？」特朗普答：「好吧首先，我以為我在跟你辯論，不是跟他，但這沒關係，我不意外。」

特朗普多次打斷拜登被反斥住嘴

辯論首20分鐘已一片混亂，特朗普多次打斷拜登和華萊士，幾乎拜登每次回應最高法院和醫保計劃問題時，特朗普都會打斷他，輪到拜登反駁特朗普時，特朗普也不斷插口，導致每節辯論都變成自由辯論，很難探討二人政策差異。辯論進行了18分鐘，拜登轉向特朗普說：「你可以閉嘴嗎？」特朗普不理會拜登，繼續打斷華萊士，拜登無奈道「你就繼續呱呱叫吧」，特朗普反擊「大家明白的，喬。你47年來甚麼沒做」。

特朗普羞辱拜登不聰明

特朗普在辯論首30分鐘內多次羞辱拜登，在拜登提到「聰明」這個字時打斷他，說「別跟我用聰明這個字，你沒有一處是聰明的，喬」。

拜登嘲特朗普是小丑

特朗普被華萊士警告不要插口後，拜登嘲諷特朗普是「小丑」，「很難跟這個小丑講到甚麼話，抱歉，我是說這個人」。

美國有線新聞網絡

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