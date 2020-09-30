美駐華大使離任｜布蘭斯塔德臨別贈言：美中關係珍貴但須對等

即將離任的美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）表示，特朗普政府在貿易問題上取得進展，並希望在其他領域也同樣取得進展。

布蘭斯塔德周二接受美聯社採訪時，也認為中國應對美國壓力時總是以牙還牙，無論是關閉總領館還是加徵進口關稅。布蘭斯塔德在北京美國大使館說：「不幸的是，我們在盡力實現雙邊關係再平衡，實現公平和對等，但每次我們有所行動，他們都會繼續保持失衡狀態。」

布蘭斯塔德本是艾奧瓦州州長，2017年獲特朗普提名擔任美國駐華大使。他早前突然宣佈離職，本周末會離開北京，返回家鄉艾奧華州。他在北京做了三年零三個月的美國駐華大使，這是他和他的夫人在家鄉之外居住時間最長的一次。目前白宮還沒有提出繼任者人選。

2018年貿易戰開始，美國開始因國家安全原因制裁中國科技巨頭華為。今年，特朗普政府加大了對中國的壓力。美國對中國外交官和中國在美國的傳媒採取了限制性措施，關閉了中國駐侯斯頓總領館，並從多個方面向中國提出批評，如應對武漢肺炎疫情的方式、在南中國海的軍事擴張、香港和新疆的人權紀錄等。中國對美國採取了對等報復，關閉了美國駐成都總領館。雙方幾乎每天都相互指摘。中國外長王毅說，美中關係面臨自1979年兩國關係正常化以來最嚴峻的挑戰。

布蘭斯塔德淡化這類擔憂。他指出，雙邊關係過去經歷過起起伏伏。不過，他也承認存在這種可能，對華壓力可能會導致越來越多的限制性措施，陷入惡性循環。

布蘭斯塔德談及美國與中國在今年1月達成的首階段貿易協議和中國同意把芬太尼列為受管制藥物的情況，他認為這些都是積極的發展。美國一直在努力減少鴉片類藥物的流入。

在貿易問題上，中國承諾要加強對外國技術專利和商業機密的保護。中國過去也作出過這類承諾。美國企業表示，他們在觀察中方是如何落實這些承諾的。布蘭斯塔德說：「我認為，在貿易領域，我們已經引起了他們的注意，我們正在取得進展……我希望我們能夠在其他領域，比如我們的傳媒和我們的外交官也能夠在中國享有同等的待遇。」

布蘭斯塔德在中國走訪了許多地方，但他抱怨說，每次出行都要得到中國政府的批准。為了去西藏看看，他提出了三次申請，最終與去年成行。但在西藏，他說，他和那裏的師生進行了公開的交流。在其他地方，布蘭斯塔德的經歷各不相同。

布蘭斯塔德與中國領導人習近平有着長期的交往，起初，他被視為有能力解決雙邊關係問題的合適人選。

1984年，布蘭斯塔德以艾奧瓦州長身份訪華。之前，艾州與中國河北結成姐妹省。次年，他與習近平相識，當時習近平還是河北省正定縣的縣委書記。他率領一個農業代表團到艾奧瓦州進行訪問。

雖然美中關係出了問題，但布蘭斯塔德依然認為這種長期關係是珍貴的。他說2017年他去北京工作後跟習近平有過數次會面，2018年年初，他還戴着女兒和外孫子到習近平家裏作客。布蘭斯塔德說：「我覺得他（習近平）仍然對我、對艾奧瓦州有着很好的感情，就像我們對他的感情一樣。」「我發現，在這個文化中，私交很重要。但我是美國的代表。」

布蘭斯塔德指武肺疫情影響到兩國的關係。習近平曾經向特朗普保證過，疫情得到了控制，但實際上並沒有。中國因在疫情爆發初期隱瞞這場危機而受到外界的批評，但中國後來採取嚴厲措施控制住了疫情也受到外界的讚揚。布蘭斯塔德說：「顯然，我認為，總統對中國的敵意跟這些事情有密切關係。」

布蘭斯塔德期望在艾奧瓦州為特朗普和其他共和黨候選人助選。他說，他的部分關注點是政府在中國問題上採取的措施，是維持美中關係的必要性，但這種關係必須要建立在公平的基礎之上。

這位73歲的政壇老將說：「我沒有輸過一次選舉，這與生俱來的本能仍在。」

美聯社

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