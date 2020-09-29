美遊客負評泰國度假屋竟面臨監禁 誹謗法屢被濫用打壓商業或政治上反對聲音

一名美國男子入住泰國度假屋後，在多個旅遊網留下負評，結果被控刑事誹謗，一旦罪成最高可被判監2年。度假屋負責人指提訟是為「阻嚇」對方再發佈失實的負評，案件再次反映泰國有關誹謗的法律易被濫用，特別是在涉及商業或政治爭議上。曾有外國記者因負責的報道被提告，執法程序亦有對被告不公之嫌。

巴恩斯（Wesley Barnes）曾在泰國工作，今年初到象島入住海景度假屋時，曾想自帶餐酒到餐廳，結果引起爭執。度假屋負責人指他「引起混亂」及拒付開瓶費，最終經理調停事件，並豁免他付開瓶費。巴恩斯離開後在網上發表多篇負評，當中更狠批度假屋實施「現代奴隸制」。

度假屋方面指負評內容並非真確，破壞它們的信譽，決定提訟，「希望有阻嚇作用，我們認為他很可能會繼續寫負面評論，一周接着一周，在可見的將來繼續這樣做」。警方表示︰「度假屋負責人指被告在『TripAdvisor』刊出關於該度假屋的不公評論。」

巴恩斯後來被拘留，監禁數天才獲准保釋，如果他被判誹謗罪成，隨時要入獄。度假屋負責人指，明白有人會認為他們濫用《反誹謗法》，但強調在入稟前有嘗試聯絡巴恩斯，對方一直拒絕回應，繼續留下針對性負評。

巴恩斯並非首位觸犯泰國誹謗法例的外國人，曾有記者因為負責的報道而被控。英國廣播公司（BBC）駐東南亞記者黑德（Jonathan Head）表示：「條例異常容易被濫用。」他曾報道兩名歐洲退休人士在泰國布吉置業後，遭當地犯罪集團及受賄官員合謀騙去物業一事，2016年他被當地律師控告刑事誹謗，面臨最高7年刑期，經過一年半訴訟後檢方才撤控。

雖然泰國的誹謗法是刑事條例，但報道指原告人不必經警方或檢控官提告，可自行向法庭入稟，而且甚少被駁回。至於涉誹謗的被告因視為刑事犯，須出庭答辯，否則可被拘捕。黑德指任何人被控後，要交保釋金才能獲釋，如果是外籍人士，法庭可以扣起他們的護照，而案件可以拖延多年才審理，即使最後被告獲判無罪，也不會獲賠償訴訟費用，他們只可再提出民事訴訟追討。相反，原告人即使敗訴，也不需要支付任何費用。

當地維權組職指，誹謗法常被濫用於阻嚇爭取公義人士，例如過去有家禽業公司提出38宗訴訟，控告其員工和人權運動分子。該公司被指曾虐待勞工，一名記者因在社交網站上發表針對此案的留言，結果被判入獄兩年。

英國廣播公司

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！