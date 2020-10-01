【美總統選戰】美國共和、民主兩黨總統候選人特朗普與拜登，前晚首次同場辯論，卻猶如陷入泥漿摔角，互相人身攻擊，而未能提出服眾觀點，其中特朗普多次打斷拜登發言，令拜登出言大罵「你會閉嘴嗎？」有專家認為今場是史上數一數二差、最混亂的大選辯論。

辯論在俄亥俄州克里夫蘭醫學中心進行、各平台直播。武漢肺炎疫情下，特朗普和拜登沒像以往候選人般在辯論前握手作禮，但拜登有以「你好嗎」問候特朗普；兩人均沒戴口罩，場內約80名觀眾。

兩人按主持、霍士新聞主播華萊士選擇的六大議題——最高法院、疫情、經濟、種族與暴力、兩人政績與黑歷史及選舉公正程度辯論，全長90分鐘。

特朗普斥拜登子收中國錢

談及最高法院時，拜登指剛離世的自由派大法官金斯伯格，繼承人應由大選後的總統任命，但已作提名的特朗普強調自己有權在選前行事，其間拜登不滿特朗普多次在他發言時插嘴，「你會閉嘴嗎？這太不像總統了」，當時辯論僅開始了約15分鐘；拜登其後亦有問特朗普「可否只靜一分鐘」，甚至在辯論尾聲華萊士宣佈結束時，特朗普仍要插嘴說「下回待續」。

對於疫情，拜登斥特朗普只顧經濟、罔顧美國人，令武肺奪去當地逾20萬條人命，「除非他聰明點，否則會死更多人」，之後特朗普即拿77歲的拜登當年大學成績差做文章，「別跟我講聰明……你一點都不聰明，阿祖」，且稱防疫「我們做得很好」，一早向中國旅客封關。

特朗普早前被揭交稅極少，他在辯論堅稱上繳了「數百萬」，但謂從商者如他都會在法律框架下避稅，「除非他們傻的」，而今次到拜登打斷他，「開你的稅單來見我們」，而他之所以能理直氣壯，全因在辯論前數小時將去年的稅務紀錄開誠布公；不過，他亦被批評未有乘勢追擊特朗普。特朗普就指中國「食住」拜登，因其子亨特2013年隨他訪華後從中國的生意來往獲利數十億美元，但拜登繼續否認。

美國6月起出現的反種族歧視示威，部份轉趨暴力，特朗普在辯論上不肯譴責與示威者對撼的極右組織並呼籲他們退場，反而呼籲組織「退後並準備」，更指問題來自左翼。

拜登突然生猛轟特小丑

兩人亦頻頻人身攻擊對方，其中拜登一反遲鈍常態，形容特朗普是「美國史上最差總統」，更指特朗普親俄羅斯、是俄總統「普京的狗」，並兩度以「小丑」稱呼特朗普；反而平日愛為人起別名的特朗普前晚未稱拜登為「眼瞓祖」（Sleepy Joe）。

辯論期間，特朗普幾乎全程怒目而視拜登，又不時指向對方；拜登則常望鏡頭，似想跟螢幕後的觀眾交流。現場記者又指拜登聲量比特朗普小，除了提及兒子時。餘下兩場辯論分別會在15日和22日進行。

美聯社/路透社