中美角力｜美擬嚴格審視連接中國海底電纜 Facebook等撤回建三藩市至香港電纜申請

美國聯邦通信委員會(FCC)一名委員呼籲重新檢視傳輸全球幾乎所有互聯網數據的海底電纜，確保敵對國家及組織不能篡改、阻礙或截取其電纜傳輸的數據。

FCC委員斯塔克斯(Geoffrey Starks)周三在會議上說，委員會必須更嚴格審視在敵對國家登陸的海底電纜，包括現有4條連接美國與中國的海底電纜，它們由中國國營企業部份持有。」

美國一再表示憂慮中國在處理網絡數據的角色，認為有潛在間諜活動風險。FCC今年4月批准Google與Facebook興建連接美國與亞洲的海底通訊電纜，但電纜不會連接香港，改為連接台灣與菲律賓

斯塔克斯指Facebook、亞馬遜和中移動9月10日已撤回建造連接三藩市與香港的海底電纜申請，並表示會提出一個為特朗普政府接受的重新配置系統，希望獲發牌照。FCC今年4月拒絕中移動在美國營運的申請，

斯塔克斯說，問題不單止是海底電纜的登陸點，還有是誰人擁有和營運。

目前全球約有300條海底電纜，傳送全球99%的通訊數據，是互聯網的中樞。

路透社

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