尼日利亞歌手WhatsApp傳褻瀆神靈歌被判死 聯合國人權專家譴責：音樂不是罪

西非國家尼日利亞22歲青年阿米努（Yahaya Sharif-Aminu）因在WhatsApp群組分享一首侮辱伊斯蘭先知穆罕默德（Prophet Muhammad）的歌曲，遭法院重判絞刑，國際特赦組織促請尼國政府饒命，聯合國人權專家也呼籲立即撤銷死刑判決。

國際特赦組織尼日利亞分會總監奧吉霍（Osai Ojigho）形容，阿米努的罪名反映公義遭到嚴重歪曲，外界極度關注是次審判的公正性，以及當局根據阿米努WhatsApp訊息所作出的誣陷，阿米努受到不公正審訊後又被判死刑，完全違反了個人的生存權。

目前至少有8萬多人聯署要求當局推翻判決，但卡諾州（Kano State）州長甘杜傑（Abdullahi Umar Ganduje）表示，辯方代表一旦用盡所有上訴程序，他便會簽署死刑執行令，「我保證，最高法院若確認判決，我會毫不猶豫馬上簽署」。

事發於今年初，任職錄音室助理的阿米努，在WhatsApp群組分享一首侮辱伊斯蘭先知穆罕默德的歌曲，歌曲之後廣泛流傳，但有信眾憤怒不已，率眾跑到阿米努在卡諾市（Kano）的住所大肆破壞，迫使阿米努的父親慌忙逃走。

阿米努3月被宗教警察拘捕後初期，沒有聘請律師，甚至在審訊期間認罪，到後來才改變主意，但最終在8月10日遭法院判處絞刑。法律文件顯示，阿米努被控「在WhatsApp群組發表針對先知穆罕默德褻瀆神靈的陳述」罪成，而根據卡諾州伊斯蘭教法，有關罪名可判處死刑。阿米努的辯護律師則透露，備受爭議的歌曲只是在一個WhatsApp群組發佈。

聯合國人權專家發聲明表示，對於阿米努案件缺乏正當程序深表關注，特別是有報道指他一直被單獨關押，審訊初期又沒有律師代表，而且審訊是以閉門方式進行。人權專家強調，透過歌曲或其他媒體表達的意見和信仰，都可獲得國際法保護，「將這些表達定為刑事犯罪反而是非法，音樂不是罪」。

英國《每日鏡報》

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