美國與歐盟在補貼飛機製造商問題的16年貿易紛爭有新發展。外國傳媒昨日引述消息稱，世界貿易組織（WTO）將授權歐盟向總值40億美元（約312億港元）的美國商品徵收關稅，作為對美國補貼波音（Boeing）公司的報復措施。

消息人士稱，世貿仲裁機構上周五已通知美國與歐盟有關決定，將於未來數周正式公佈。報道形容，在距離美國總統大選數周之際，世貿的裁決或造成貿易磨擦新源頭，但雙方消息人士稱，歐盟要向波音噴射機等產品加徵關稅，仍須等待世貿正式通過，歐盟不太可能在美國大選前行動，以免刺激美國選情。

世貿去年10月裁定，美國可向總值75億美元（585億港元）的歐盟商品加徵關稅，以報復歐盟違規補貼歐洲飛機製造商空中巴士（Airbus）。在最新裁決上預料歐美雙方將各自宣稱獲勝，數額以美方佔優。但歐盟消息指，世貿最新裁決並不包括早前另一筆向美國徵收的42億美元（約327.6億港元）關稅，故歐盟可向總額82億美元（639.6億港元）的美國商品徵收關稅。

世貿仲裁員稱歐盟獲准報復，是因美國通過華盛頓州減稅措施，向波音提供非法補貼，不利空中巴士商用飛機銷售，但華盛頓州在3月已取消稅收優惠安排，美國貿易代表萊特希澤早前已表明歐盟沒有合法依據報復，因美國已充份實施世貿建議結束爭端。

波音 空巴紛爭疫情下降溫

美國貿易代表署及歐盟駐華盛頓辦公室均未有評論有關世貿裁決的報道，波音拒絕評論，同時指摘空中巴士無視波音近來為嘗試解決紛爭，要求華盛頓州撤回減稅優惠的決定。

分析指，外界期待已久的歐盟反關稅裁決可望解決多年僵局，美國商務部前高級官員、戰略與國際研究委員會貿易專家賴因施（William Reinsch）形容，各方對裁決引頸以待，認為此舉為談判奠定基礎。

波音及空中巴士的貿易紛爭，在武漢疫情打擊下前所未有地降溫，疫情下雙方最不期望展開全球貿易戰，希望解決僵局。空中巴士行政總裁福里（Guillaume Faury）6月時曾稱希望波音回到談判桌，因爭端為雙方造成類似痛苦，沒有一方想維持原狀。

路透社/彭博社