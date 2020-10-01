天下圍中｜歐盟峯會草擬聲明 據報包括香港人權及中國少數民族議題

歐盟領袖周四起一連兩日舉行峯會，根據路透社取得的草擬峯會聲明顯示，歐盟將要求中國今年年底前完成投資協議，同時會再批評北京打壓香港一事。

路透社報道，歐盟領袖峯會上將討論對華政策，同時會再次要求北京兌現2019年所作、向歐洲公司開放中國市場的承諾。歐盟是中國最大貿易貿易夥伴，中國則是歐盟第二大貿易夥伴。

此外，歐盟領袖亦會重申他們「嚴重關切中國有人權情況，包括香港的發展，以及少數族裔所受的對待」。西方國家曾譴責北京對香港實行國安法，稱中國正控制香港在「一國兩制」原則下所賦予的基本自由。

上月中舉行的中歐視像峯會，中國國家主席習近平指，涉及香港及新疆的問題，實質是維護中國國家主權、安全和統一，保護各族人民安居樂業的權利，又強調中方不接受人權「教師爺」。歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel），則形容會議對人權問題有頗為激烈的討論，又指港區國安法引起國際嚴重關注，歐盟及成員國已經明確回應，要求聆聽香港的民主聲音，維護港人權利及自治權。

路透社

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