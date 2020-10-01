武漢肺炎●全球疫情｜ 馬德里即將封城 捷克下周一進入緊急狀態

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,380萬，全球死亡人數逾101萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾722萬宗，死亡人數突破20.6萬人。印度確診人數突破622萬，位居全球第二，逾9.7萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過481萬，死亡人數約14.3萬。俄羅斯確診人超過117萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

西班牙政府周三宣佈，除非行程必需，馬德里居民將被禁止離城，而外人亦不准進入。西班牙衞生部長說，馬德里的健康就是西班牙的健康。根據新限制，居民可跨越市界往上班、上學、求診和購物，但閒暇活動只可在城內進行。他表示封城令將於未來數天內生效。

捷克周三宣佈下周一起進入緊急狀態，實施一系列防疫措施，包括限制人群聚集，禁止舉行音樂會或歌劇。人口1070萬的捷克目前確診超過4.3萬宗，本月死亡人數增加50%，增幅在歐洲僅次於西班牙。政府表示緊急狀態應會維持30天。

根據加拿大最新推算，人口最稠密的安大略省本月上半月每日會增加1000宗新確診，疫情與澳洲最嚴重的維多利亞省相若。多倫多大學公共衞生學院院長布朗(Adalsteinn Brown)說，確診有急速上升之勢，可能每10至12日會增加一倍，除非加拿大人嚴格遵守公共衞生措施，否則難以控制疫情。

英國國會周三以330票對24票通過延長武漢肺炎法令，容許政府有廣泛權力實施限制以阻止武肺疫情蔓延。一些保守黨議員指法案剝奪人民的公民權利，曾打算倒戈投反對票，但最終為內閣官員擺平。

雖然專家警告印度有超越美國成為全球疫情最嚴重國家之勢，但新德里政府仍決定在關閉多月後，重新開放學校、戲院和游泳池。印度一些邦上周已容許14至17歲學生復課，而新措施則授權邦及地方政府可彈性決定所有學校在10月15日後逐步復課。不過政府表示仍鼓勵網上和遙距學習，並表示不能強迫學生回校上課。

路透社/法新社

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