英國脫歐｜歐盟向英國提法律行動指違反脫歐協議 發正式通知信要求一個月內回應

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周四宣佈對英國提出法律行動，指英國有意通過違反脫歐協議的法案，表示歐盟已發出正式通知信，英國有一個月時間回應。

英國目前在脫歐過渡期，至本年12月31日前仍受歐盟規例限制，和歐盟的脫歐後貿易協議談判進入最後階段，時間無多。英國下議院初步通過首相約翰遜備受爭議的《內部市場法案》，法案將交上議院表決，預計獲得通過。

法案推翻英國與歐盟早前達成的脫歐協議部份內容，英政府也承認法案違反國際法，其中關鍵部份是同意讓北愛爾蘭在英國脫歐後，繼續遵守一些歐盟規例，以防屬於英國的北愛爾蘭與屬於歐盟的愛爾蘭再現「硬邊界」。不過若《內部市場法案》正式生效，英國法院未來在北愛邊境議題上將優先遵循英國法，而非脫歐協議，導致雙方互信動搖。

路透社／愛爾蘭廣播電視／《蘋果》資料室／英國廣播公司

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