中秋將至｜加拿大港人罷買美心、中國貨 「支持香港要身體力行」

（北美通訊）自「黃色經濟圈」出現後，只光顧「黃店」成為很多香港消費者的信條。但遠至北美地區如多倫多，因為市場所限，形成「黃色經濟圈」似乎是不可能的任務。適逢中秋節，部份身在海外的港人仍然堅持信念，例如不購買被指是「藍店」的美心月餅，或拒絕購買在「中國製造」。

加拿大多倫多中秋節氣氛濃厚，各大華人超市都在店內當眼位置，堆滿不同品牌月餅。除了最為港人熟悉的品牌如美心、榮華、大班外，也有來自台灣、中國，以至加拿大本地出品。

美心、大班等品牌一向都最受加國港人歡迎，因為除了貨量充足，食物水準也有一定保證。最近回流加拿大的邱生邱太稱，往年都會選購美心、大班等月餅，今年，他們仍會支持香港品牌，但會篩走美心，「香港人不支持的牌子，我們來到這邊也不會得到支持。」

堅持不買美心的人，還有留學後定居多倫多的Katie。回想過去，Katie選購月餅都先考慮價錢，「不會執著是否香港製造，因為香港製造就一定比較貴」，為了支援港人，加上中國製食品質素差，今年她決定要罷買中國月餅，「如果找不到香港製造，至少不會找中國貨；或者會找台灣製的，但如果是美心我就不會選擇。」她續說，多倫多有很多月餅選擇，「有台灣、馬來西亞，甚至加拿大本土都有，總之我的態度就是罷買中國貨。」

回流多倫多兩年多的Joe表示，加拿大有些本地品牌標榜香港情懷，卻處處迎合中國人，例如在包裝上印簡體字，也沒有為香港民主運動發聲，「彼岸香港人在受苦，它們仍在賺大陸人的錢，又沒有發聲，作為香港人我真的吃不下，我覺得它們在出賣香港人。」

記者與Joe前往多倫多華人超市視察，確有月餅在包裝上寫有「香港」字眼，標籤卻以簡體字為主，Joe直言不清楚這些品牌的立場，無意購買。

同時身為香港人和加拿大人，Joe深信，罷買中國貨是理所當然的事，並希望透過自己，影響到更多人，協助加拿大擺脫對中國的依賴，「如果你不認同它（中國），而你要勸別的國家杯葛，或更有力發聲的話，就應該要在實際情況下，將它們（中國）的影響力減到最低。我是一個很微小的人，如果我需要勸別人一起這樣做，首先我自己要身體力行。」

Katie則認為，在多倫多要支持和壯大「黃店」相當困難，「一定沒有在香港那麼廣泛，因為這裡香港人的圈子沒有這麼團結，很難有一個很堅固的黃色經濟圈。」而Joe便相信，即使在多倫多要支持黃色經濟圈有難度，身在外地的他，都會盡力多光顧黃店，「我希望提醒我自己是一個香港人的身份，或者振作一下大家士氣也好，能做多少就做多少，因為真的沒有甚麼可以做。」

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