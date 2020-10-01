高加索動盪｜阿塞拜疆︰亞美尼亞發炮殺平民 火車站嚴重損毀

阿塞拜疆和亞美尼亞的軍事衝突已經持續五天，阿塞拜疆周四表示再有平民被擊斃。國際社會持續呼籲雙方停火和談，但暫時未有成果。

阿塞拜疆總檢察長辦公室表示，亞美尼亞周四早上發炮，在特爾特鎮（Terter）殺死一名平民，嚴重損毀當地火車站。

阿塞拜疆和亞美尼亞就爭議領土納戈爾諾─卡拉巴赫地區（Nagorno-Karabakh region，簡稱納卡地區）周日起爆發軍事衝突，並擴散至其他地區，據報戰鬥中已有近130人死亡、數百人受傷。納卡地區首府斯捷潘納克特(Stepanakert)午夜響起警報，至少傳出兩下爆炸聲，有居民表示該城受到無人機空襲。阿塞拜疆國防部表示，徹夜向亞美尼亞部隊陣地進行炮擊，戰況「緊張」。

俄羅斯呼籲雙方停戰和談，周三提出由莫斯科當局主持談判，又指擔心來自敍利亞和利比亞的非法武裝組織會乘機加入戰鬥。俄羅斯總統普京和法國總統馬克龍周三通過電話，表示已準備好加強外交努力，協助解決衝突。不過交戰雙方的領袖早前已拒絕談判。

路透社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！