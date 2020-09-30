鐵腕治疆｜美眾院再通過打擊強迫維吾爾人勞動法案 上市公司須公開與新疆商業活動及供應鏈

美國眾議院周三以253票贊成、163票反對通過「強迫維吾爾人勞動披露法案」（Uyghur Forced Labor Disclosure Act），要求上市公司必須公開涉及新疆的商業活動與供應鏈細節，是近10日來眾議院通過的第二項與新疆強迫勞動相關的法案。

法案由民主黨籍眾議員威克斯頓（Jennifer Wexton）於3月提出，法案目的是修改1934年通過的「證券交易法」（Securities Exchange Act），要求證券發行人就新疆維吾爾自治區的相關活動作出必要披露。

威克斯頓在法案通過後透過Twitter表示，美國人應當知道每天使用的產品，從電話到衣服，是否都是強迫勞動的勞工生產，「侵犯人權的行為無法容忍」。法案指出，跨黨派的國會執行委員會關於中國的2019年度報告指出，許多報道指稱中國政府在新疆維吾爾自治區鎮壓少數民族並強迫勞動。

國會發現，在新疆維吾爾自治區營運的企業極可能犯下侵犯人權行為，而強迫勞動是中國政府政策，由於大規模監控、警察的普遍存在與對勞工的恫嚇，要確保潔淨的供應鏈幾乎是不可能。有關法案仍有待參議院通過，然後送交白宮經總統特朗普簽署後才會正式生效。

在上月22日，眾議院亦以壓倒性406-3票通過「防治維吾爾人強迫勞動法案」（Uyghur Forced Labor Prevention Act）。若兩項法案都獲總統簽署生效，會對全球貿易起漣漪效應，迫使全球企業避免購買佔中國8成生產量的新疆棉花、蕃茄和其他商品。

美聯社/中央社

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