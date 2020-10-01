天下圍中｜土耳其批評中國治疆政策 敦促尊重維吾爾突厥人人權

在中共慶祝十一國慶前夕，土耳其執政正義發展黨(AK Party)批評北京治疆政策，認為對「維吾爾人專橫」，敦促尊重人權。中國駐土耳其大使館發表聲明表達「強烈抗議」。

正義發展黨發言人契利克(Omer Celik)周二在記者會上指出，土耳其一直密切關注新疆維吾爾自治區的人權和信仰自由，認為2017年實施的「新疆維吾爾自治區去極端化條例」包含對維吾爾人負面和專橫政策。契利克指出，任意拘禁、限制宗教自由、強迫學習中文等做法受到國際社會關注，聯合國在針對相關議題的報告亦提出憂慮。

中國駐土耳其大使館周三發表聲明指出：「涉疆問題不是甚麼人權、民族、宗教問題，而是反暴恐、反分裂問題。中國政府依法在新疆採取反恐和去極端化措施，極大扭轉了新疆安全形勢。」

契利克說：「土耳其支持一個中國政策，我們當然尊重中國領土完整和主權...我們支持中國打擊恐怖主義的權利」，不過他亦強調：「對維吾爾突厥人的做法不可同日而語，恐怖分子與無辜平民必須予以嚴肅區分。」

中央社

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