普京政敵｜納瓦爾尼斥普京為幕後黑手 決心不再流亡

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny ）被毒害後，在德國住院留醫超過一個月，終於死裏逃生，出院後他周三首次接受訪問，繼續敢言，直斥俄羅斯總統普京是毒害他的幕後黑手，強調自己絕不流亡，一定會回國，否則就是「送禮給普京」。

44歲的納瓦爾尼深知普京視自己為眼中釘，清楚表明：「我可以斷言普京是幕後黑手。我看不到其他解釋。」他8月20日在俄羅斯西伯利亞中了神經毒劑諾維喬克（Novichok），一度昏迷，上周三出院，周三接受德國《明鏡周刊》接近兩小時的訪問，講述被毒害的經過。

他表示當日在托木斯克市飛莫斯科的航班上感到不適，知道自己中了毒，立即向航班服務員求助，隨後倒地。「耳裏聽到的聲音漸弱，有把女聲喚說：別昏倒！」納瓦爾尼說：「我沒有感到痛楚，但我知道自己要死了。」

大難不死的他表明不會被嚇怕。「我不要做流亡的反對派領袖。」他說：「若我不回國，就意味普京達到目的。我不會送這禮物給普京。」他形容自己的「當前任務是盡快康復，然後回國」，繼續尋求推翻普京。

「我會繼續在俄羅斯各個地區穿梭，繼續住酒店，也會飲房間內的樽裝水。否則我可以怎樣？你沒有辦法防範普京的隱形殺手。」他說。

有妻兒在柏林相伴的納瓦爾尼目前每日勤於做鍛練，因醫生指他有機會完全康復，但不排除有後遺症，復健之路漫長。「早上我會到公園散步，這是我的功課。然後跟醫生一起做些鍛練。傍晚要再散步。」他亦要做手眼協調的練習。

訪問周四出街後，普京的發言人隨即表示納瓦爾尼的言論「沒有根據、不可接受」，又反指納瓦爾尼跟美國中央情報局（CIA）「合作」。國家杜馬主席亦發聲明反擊，指「只有無恥之徒才說得出」普京下令毒害他的話。

德國、法國與瑞典曾分別進行獨立化驗，都指納瓦爾尼身中蘇聯出品的諾維喬克。但莫斯科當局矢口否認，揚言最先診治納瓦爾尼的俄羅斯醫生做過毒理測試、並沒發現他中毒。對於德國外長周二在聯合國大會視像講話中呼籲俄方徹查這宗違反化武禁令的下毒事件，俄羅斯外交部周三嚴詞斥責柏林政府作出「無根據的指控」，屬於「挑釁」行為。

法新社/美聯社/路透社

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