中美角力｜美眾議院報告：情報機關必須改革應對中國威脅 否則難與中國競爭

美國眾議院情報委員會的民主黨議員發表報告，指美國情報機關未能適應中國日益增加的威脅，警告華府若不作重大改革，美國將難以與中國競爭。

報告敦促全面檢討情報蒐集工作，認為情報機關目前視反恐為首要，傳統情報工作變得次要。民主黨籍的眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）說：「情報圈沒有必需的敏捷性，重新定位應對中國在各方面日益增加的挑戰 。」

報告說，武漢肺炎在中國出現後引發全球疫情，顯示情報機關有需要更了解中國包括省級的決策過程，目前情報機關沒有足夠注意「軟性」安全威脅，例如傳染病。

報告又說：「輸贏關係重大，若情報圈未能準確認清北京意圖的特性和背景，美國領袖便無法理解推動中國作出決策的因素。」報告指華府應加強能力「破壞和阻止」中國的影響行動，並在國會進行兩黨研究，評估情報工作。報告又提出擴大計劃培訓下一代中國問題專家，並考慮為進行反恐工作的情報人員提供「重新技能」計劃。

另一方面，由眾議院外交委員會共和黨籍成員麥考爾（Michael McCaul）領導的「中國特別工作組」(China Task Force)發表報告，呼籲美國作出超過400項策略改變，包括把供應鏈遷離中國及與台灣簽訂貿易協議。

路透社

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