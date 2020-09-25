美國大選｜《紐時》分析︰拜登熟悉習近平為人 或對中國構成更大壓力

美國總統選舉將於11月舉行，總統特朗普及對手拜登對中國的態度是競選的主要議題之一，美國《紐約時報》分析指出，爭取連任的特朗普任內已令中美關係處於多年來的最低點，但有人認為若拜登當選，因他熟悉習近平為人，可能會採取更精密、多方協調的策略對付中國，為中國帶來更艱鉅及複雜的挑戰。

有中國的分析人士認為，拜登或會比特朗普更致力尋求一個連貫策略去對抗中國，北京的人民大學國際關係學院副教授成曉河說：「拜登會讓強硬路線更有效和有效率，他或會採取更精密、多方協調的策略對付中國。」拜登曾說過若果當選，會就氣候問題、中國打壓少數族裔及香港問題採取更強硬的立場。

文章指，拜登在奧巴馬時期任副總統期間，曾負責與習近平建立關係，在2013年訪問中國期間，拜登曾與習近平一起緩和軍事緊張局勢、警告他不要驅逐駐華的美國記者，當時習近平也稱拜登為「我的老朋友」。不過，近年民主共和兩黨形成抗共情緒，拜登的措辭亦產生變化，他在今年二月民主黨一場辯論中，提到他過去任副總統期間，與習近平相處的時間比全球任何領袖都要多，亦了解自己會面對怎樣一個人，「這人骨子裏沒有——哪怕是一點點——民主精神……他是個流氓」。

另外，北京擔心拜登的措辭並非只是虛張聲勢，若他勝出選舉，或會比特朗普更強硬地就人權問題懲罰中國，北京部份專家擔心拜登更能在全球加緊捍衞民主價值觀，從而孤立及限制北京，拜登曾承諾制定新的貿易協定，以抗衡中國在亞洲和其他地區的經濟影響力。 北京的人民大學國際關係教授時殷弘說：「我不幻想拜登會更好。」他稱拜登可能會面對壓力要對中國強硬，並增加軍事對抗的風險，這是特朗普所反對的。

文章續指，無論在11月勝出的是特朗普還是拜登，中國的領導階層似乎已意識到，對抗北京的議程已在美國的政治光譜蔓延，即使拜登當選，也未必很容易地撤銷特朗普政府過去針對中國的行動，復旦大學教授韋宗友說：「整個大環境都對中國很困難，甚至是不友好——每人都能清楚看到，中美關係不會回到以前。」

美國《紐約時報》

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