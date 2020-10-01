黎智英Twitter直播重溫｜拜登對華「理想化」 惟未來誰當選美國都會抗共

壹傳媒創辦人黎智英周四早上繼續在twitter開直播，本集嘉賓有美國史丹福大學胡佛研究所（Hoover Institution）學者歐斯林（Michael Auslin），還有嘉賓主持《南華早報》前總編輯Mark Clifford。三人談到美國總統候選人首場辯論，黎智英認為兩位候選人的表現都不佳，可謂「無人勝出」，但以整體立場而論，黎智英指出民主黨候選人拜登多年來將中國「理想化」，而總統特朗普很現實，「知道應對中國要用強硬手段」，但無論誰當選，相信美國未來都會對抗中共。

全球關注的美國總統大選將在一個月後舉行，兩黨造勢活動如火如荼。Mark Clifford問及兩位對於拜登和特朗普的看法。黎智英指出，無論拜登還是特朗普當選，美國未來都會對抗中共，因為人民對中共的情緒會變成未來政局的重點，但分別是，拜登談論的政策是基於一個「理想主義世界」，「全部是承諾」，但現實並非如此，「如拜登當選他將會繼續理想化中共和全世界，理想化地認為世界和平能實現」，「特朗普不會，他很現實……他知道應對中國要用強硬手段，而他一直貫徹這樣做，處理現實的事」。

歐斯林表示，過去美國太過將中國理想化，認為在「後毛澤東」時代，中國會逐漸開放，會改變自己，但現時可見，「特朗普劃定理想主義已結束」。就着未來的對華手法和相應的手段程度，美國內部仍有爭議，拜登一直嘗試表現出，他會比特朗普更強硬去應對中國、將會有一個更連貫的政策；特朗普的政策很鮮明，着重相互關係、現實主義，確認現在所見的中國並非當年美國所希望的，雖然有政策、理據可依，「但我們現在明白，有弱點、缺點，我們必須處理」。歐斯林又指，美國經歷已運作40年的對華政策後，「正建立一個新政策」，「會很困難、需要時間」，但很明顯相關的討論已完全改變。

黎知英補充指，雖然很多人會批評特朗普處理事情的手法，包括在歐亞樹敵無數，但從另一面看「美國過去太長時間給歐洲國家『免費午餐』，現在他們要重新制訂政策、制訂優先權」，而且當面對中國時，美國仍成功拉攏歐洲國家站在同一陣線，亞洲仍希望得到更多美國的支持，整體而言仍依賴美國。

直播後段，主持問及黎智英如何評價拜登和特朗普的表現，黎智英表示︰「那場並不算是場好的辯論，沒有人勝出，但一個重點是，從辯論中可看到，拜登看來老態盡見。我不認為特朗普輸了，他應該列舉更多他的成就，攻擊拜登，他只想像一個不曾出現的理想主義世界」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！