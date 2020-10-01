武漢肺炎｜擁尼安德特人基因人士染病 有較高風險引發嚴重併發症

人類感染武漢肺炎後身體各有不同反應，部份人出現嚴重症狀，要被送往深切治療部，亦有人只有輕微症狀甚至沒有症狀，歐洲一項最新研究發現，擁有史前尼安德特人（Neanderthal）基因的人士，或有較高風險出現嚴重併發症。

研究周三在國際科學期刊《自然》上發表，指出擁有史前尼安德特人基因的人士若感染武漢肺炎病毒，需要呼吸機的風險高3倍。來自瑞典及德國的科學家，把武漢肺炎重症患者的基因與尼安德特人及丹尼索瓦人（Denisovans）的基因作比對，發現較易令患者有嚴重症狀的基因，與從克羅地亞收集的尼安德特人基因非常匹配。

參與研究的馬克斯普朗克人類學進化學院（Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology）遺傳學系主任帕博（Svante Paabo）說：「在目前的大流行，令人震驚是擁有尼安德特人基因片段會有悲慘的後果。」團隊指出，現代人類及尼安德特人可能在大約50萬年前，從共同祖先遺傳基因片段，但更有機會是透過混種獲得基因。

研究發現，這種基因不平均地分佈在全球，有16%的歐洲人擁有尼安德特人基因、南亞則約有一半人口擁有基因，其中孟加拉更有63％人擁有此基因片段，研究員指出，這也解釋了為甚麼英國一些有孟加拉血統的人士，死於武漢肺炎的風險是一般人的兩倍。

法新社／英國《衞報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！