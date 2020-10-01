總統辯論｜拜登形容特朗普表現令國家出醜 歐洲專家認為辯論水平低

美國民主黨總統候選人拜登與總統特朗普進行首場電視辯論後，形容特朗普在辯論中表現得尖酸刻薄、沒有回應美國人日常生活問題及拒絕明確譴責白人至上組織，是「令國家出醜」。他說：「可能我不應這樣說，但美國總統的舉止，我認為令國家出醜。」

特朗普與拜登首場電視辯論既混亂又火藥味濃，歐洲專家認為水平極低，幾乎讓人看不下去。

英國前國際發展大臣施達偉（Rory Stewart） 說：「這與尼克遜和甘迺迪等極為著重政策和外交的辯論大相逕庭，令人震驚。」西班牙《國家報》（El Pais）說：「這是場混亂又邪惡的表演，這個世界最強大的國家令人震驚。」意大利民調機構YouTrend共同創辦人佩格里斯可（Lorenzo Pregliasco）說：「這場辯論混亂到幾乎讓人看不下去…像昨晚這樣的辯論無法有一個真正的贏家。」

在美國華盛頓大學任教的意大利裔經濟教授吉隆尼（Fabio Ghironi）在Twitter發文說，從沒想過美國的政治辯論水準會降到如此低，「這就像是在看意大利政論節目一樣。」德國《圖片報》（Bild）意見版編輯皮亞托夫（Filipp Piatov）說：「這是歷來最野蠻的對決…這本來應該是拜登談論他的政策、提出他對美國願景的大好機會，而不是互揭瘡疤，必須說拜登和民主黨完全錯失了那樣的機會。」

至於俄羅斯，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「當然我們正目睹美國政治文化的新轉變，但我們不想做任何評價或任何聲明，因為這可能會立刻被視為試圖干預。俄國從未、現在沒有、將來也不會干預美國國內事務。」

據美國《荷李活報道》(Hollywood Reporter)引述的初步收視率，在全國廣播公司、哥倫比亞廣播公司、美國廣播公司和霍士新聞收看電視辯論直播的人，估計只有約2900萬，比4年前有4530萬人收看特朗普與希拉莉首場電視辯論的觀眾遠為少。

法新社/中央社/路透社

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