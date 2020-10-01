總統辯論｜7,300萬觀眾收看辯論直播 收視率較四年前下跌13%

市場調查機構尼爾森（Nielsen）周三公佈數據，指美國總統特朗普與民主黨總統候選人拜登首場總統辯論的電視收視率，比四年前特朗普對希拉莉的首場辯論少13%。

特朗普周二晚對拜登首場辯論在16條電視頻道直播，估計有7,310萬人收看，而2016年特朗普對希拉莉首場辯論有8,400萬人收看，是60年來最高收視率的一場美國總統辯論；不過周二晚辯論的收看人數，已比2012年首場辯論的6,700萬人要多。周二晚辯論的最高收視族群為55歲以上人士，有42.7%收看，而千禧世代及Z世代則只有12%收看。

尼爾森的收視數據將在家中、酒吧和餐廳等場所收看的人數計算在內，也包括部份透過電視接駁互聯網收看的人數，但未能將所有在網上收看直播的人數計算在內。近年傳統電視觀眾人數不斷萎縮，收看網上直播成為潮流，周二晚的辯論在Twitter、YouTube、電視頻道網站及其他電子平台都有串流直播。

美國東北大學辯論歷史學家兼名譽教授施羅德（Alan Schroeder）表示，雖然電視觀眾人數未創紀錄，但在串流媒體重挫收視率的時代，周二晚辯論收視人數已算不錯，成為今年第二多人收看的活動，僅次於年初約有100萬人收看的體壇盛事超級碗（Super Bowl），「現在再也沒有那麼多所有人一起觀賞的大型現場直播活動了」。

施羅德指有些人可能因為特朗普跟身為前副總統和參議員的拜登太過知名，而跳過不看辯論，人們面對疫情和其他生活挑戰，也可能令辯論變得不吸引，「有很多沉重的事正在發生，人們精疲力盡。觀看某種很可能會令你感覺更差的東西，對很多人來說沒吸引力」。周二晚90分鐘的辯論充斥着人身攻擊，特朗普經常打斷拜登和主持，兩名候選人就政府應對武漢肺炎疫情表現、醫保和經濟問題針鋒相對。

霍士新聞頻道在所有直播辯論的電視頻道中吸引到最多觀眾，有1,780萬人收看。這場辯論由霍士新聞資深主播華萊士（Chris Wallace）主持。11月3日大選前總共會舉行三場總統辯論，美國總統辯論委員會周三表示，他們將採取措施，讓本月15日和22日的餘下兩場辯論恢復秩序。

路透社/德新社

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！