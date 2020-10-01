武漢肺炎｜中國製造病毒哈囉喂面具「令人反感」 亞馬遜聲言會下架

英國亞馬遜網站有一些來自中國的賣家，發售以武漢肺炎病毒為主題的「萬聖節前夕」(Halloween)乳膠面具，有着可怕眼睛及笑容，有組織批評面具「令人反感」，亞馬遜已表明會把產品下架。

報道指，其中一款名為「YTFU Corona Latex Horror Mask」的面具賣14.59鎊（146港元）包免費送貨，賣家「YTFU EU」來自中國廣東，產品描述指面具由「安全」、「無毒」的物料製成，有着「可怕的武漢肺炎病毒設計」，賣家形容面具適合大部份成年人及青年，「戴上這個萬聖節恐怖面具，將給你一個精彩及難忘的印象」。

另一款面具名為「WWJJTT Halloween coronavirus mask」，賣28.99鎊（291港元），賣家「yangqingwen1456」來自中國鎮江，描述指面具「天然無毒、環保、塗上精美顏料」，「當在派對戴上這面具，就能吸引人們注意」。

英國病患協會行政總裁飽爾（Rachel Power）批評說：「這些面具反映賣家及生產商糟糕的判斷力，我希望他們能盡快把它下架，我毫無疑問認為，大部份人都會覺得這是毫無品味，我也無法想像會有很多人希望戴上。」

亞馬遜發言人回應指，所有賣家都應遵從銷售指引，否則公司或會採取行動，包括可能刪除其賬戶，「這些產品正被刪除」。

英國《每日郵報》

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！