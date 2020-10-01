武漢肺炎｜三款疫苗推出進度受挫 特朗普望大選前有疫苗難實現

三款武漢肺炎疫苗推出進度受挫，美國公司Moderna宣佈不會在11月25日前為其研發的武漢肺炎疫苗申請緊急使用授權，英國藥廠阿斯利康（AstraZeneca）的疫苗研究被美國食物及藥物管理局（FDA）擴大安全調查，而另一美國公司伊諾維奧製藥（Inovio Pharmaceuticals）原定進行的疫苗後期試驗，也因FDA提出查詢而暫停。

Moderna行政總裁邦塞爾（Stephane Bancel）周三表示：「到了11月25日，我們才有足夠安全數據放入EUA（緊急使用授權）檔案送去給FDA，假設那些安全數據沒問題，即疫苗被評為安全。」總統特朗普一直希望在11月大選前準備好武肺疫苗，為其陣營提振聲勢，Moderna這番安排顯然會令他失望。

阿斯利康(AstraZeneca)與牛津大學共同研發的武肺疫苗在英國試驗期間，有一名受試者不適，據信患上了罕見的橫貫性脊髓炎，導致此藥廠的大型後期美國疫苗試驗計劃自9月6日起暫停。消息人士指FDA已擴大調查此疫苗是否會引發嚴重疾病，當局要求索取同一批科學家較早時研發類似疫苗的試驗數據，相關資料預計本周送抵，FDA需時分析，因此疫苗很可能再延遲推出。

而伊諾維奧(Inovio)製藥原定進行的武肺疫苗後期試驗，在FDA提出質疑後宣告暫停，這款試驗疫苗的第二、三階段試驗最早要到10月才會展開。伊諾維奧方面不肯詳述FDA提出甚麼問題，僅表示涉及到用來注射疫苗的裝置。

法新社/路透社/《華爾街日報》

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