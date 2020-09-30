總統辯論｜首場辯論劣評如潮 主辦單位決採措施確保另兩場辯論有秩序進行

爭取連任的美國總統特朗普與民主黨對手拜登的首場電視辯論，特朗普在90分鐘的辯論中不斷插咀打斷和阻礙拜登和主持人的發言，期間多次出現疊聲，場面混亂，劣評如潮。籌辦辯論的總統辯論委員會事後表示會採取措施令餘下兩場辯論恢復秩序。

委員會在聲明中說，周二晚的辯論清楚顯示餘下辯論的形式必須增加一些結構，確保更有秩序地討論議題。聲明又表示正小心考慮作何變更，很快會公佈新規矩。

拜登周三表示希望主辦單位在餘下的辯論中，會關掉並非發言候選人的咪，以免疊聲。而特朗普則批評辯論主持人霍士新聞資深主播華萊士(Chris Wallace)的表現，認為他偏幫拜登。他周三早上在Twitter發文說，辯論有如二對一。不過，辯論委員會為華萊士辯護，感謝他以專業技巧主持周二晚的辯論，承諾會有新措施維持秩序。

兩位副總統候選人將於下周三進行辯論，而特朗普與拜登在本月15和22日還有兩場電視辯論。

路透社

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