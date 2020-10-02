俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）被毒害後，在德國住院留醫超過一個月，終於死裏逃生，出院後他前日首次接受訪問，繼續敢言，直斥俄羅斯總統普京是毒害他的幕後黑手，強調自己絕不流亡，一定會回國，否則就是「送禮給普京」。

現年44歲的納瓦爾尼深知普京視自己為眼中釘，清楚表明：「我可以斷言普京是幕後黑手。我看不到其他解釋。」他8月20日在俄羅斯西伯利亞中了神經毒劑諾維喬克（Novichok），一度昏迷，上周三出院，前日接受德國《明鏡周刊》接近兩小時的訪問，講述被毒害經過。

航班上不適 求助隨即倒地

他表示當日在托木斯克市飛莫斯科的航班上感到不適，知道自己中了毒，立即向航班服務員求助，隨後倒地。「耳裏聽到的聲音漸弱，有把女聲喚說：別昏倒！」納瓦爾尼說：「我沒有感到痛楚，但我知道自己要死了。」

大難不死的他表明不會被嚇怕。「我不要做流亡的反對派領袖。」他說：「若我不回國，就意味普京達到目的。我不會送這禮物給普京。」他形容自己的「當前任務是盡快康復，然後回國」，繼續尋求推翻普京。

「我會繼續在俄羅斯各個地區穿梭，繼續住酒店，也會飲房間內的樽裝水。否則我可以怎樣？你沒有辦法防範普京的隱形殺手。」他說。

有妻兒在柏林相伴的納瓦爾尼目前每日勤於做鍛煉，因醫生指他有機會完全康復，但不排除有後遺症，復健之路漫長。「早上我會到公園散步，這是我的功課。然後跟醫生一起做些鍛煉。傍晚要再散步。」他亦要做手眼協調的練習。

俄斥納瓦爾尼與CIA合作

訪問昨天出街後，普京的發言人隨即表示納瓦爾尼的言論「沒有根據、不可接受」，又反指納瓦爾尼跟美國中央情報局（CIA）「合作」。國家杜馬主席亦發聲明反擊，指「只有無恥之徒才說得出」普京下令毒害他的話。

德國、法國與瑞典曾分別進行獨立化驗，都指納瓦爾尼身中蘇聯出品的諾維喬克。但莫斯科當局矢口否認，揚言最先診治納瓦爾尼的俄羅斯醫生做過毒理測試、並沒發現他中毒。英國、法國、德國、愛沙尼亞和比利時聯署去信聯合國安理會，指納瓦爾尼被毒害一事「威脅國際和平與安全，要求俄羅斯馬上就全面交代今次襲擊，並且知會安理會」。俄羅斯本月起接任安理會輪任主席。

法新社/美聯社/路透社