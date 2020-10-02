我要做公主｜比利時前國王私生女 獲法庭裁定具有公主身份

比利時法庭確認52歲雕塑家博埃爾(Delphine Boel)是已退位國王阿爾貝二世(King Albert II)的女兒，具有公主身份，結束長達7年的法律訴訟。

阿爾貝二世在1993年登基，直至2013年讓位予兒子現任國王菲利普(Philippe)。在1999年，一名記者揭發他有一名私生女，雖然他經常與私生女聯絡，但一直否認是其父親。法庭去年下令進行DNA親子鑑定，若他拒絕，每天罰款5000歐元。結果DNA證實阿爾貝二世確是博埃爾的生父，而在今年1月，86歲的阿爾貝二世終承認是博埃爾的父親，博埃爾並獲法庭判有權得到父親八分一財產。

博埃爾並不滿足於此，她要求獲得與阿爾貝二世3名合法子女同等的權利和頭銜。她的律師說，她不希望被當成廉價的孩子，希望跟兄姊享有一樣的特權、頭銜及身份。律師又說，博埃爾繼父的家族身家約有10億美元(78億港元)，因此她生活富足，尋求王室頭銜並非為錢。對於今次勝訴，律師表示博埃爾感到高興，因為冗長的法律程序，為她及其家人帶來痛苦。

法新社/RTL Today/《蘋果》資料室

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