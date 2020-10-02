泰國抗爭｜反抗父權制社會 年輕女性走上泰國民主抗議前線

泰國7月開始爆發反政府示威浪潮，示威者打破以往禁忌批評王室，也尋求罷免由軍方把持的現政府、修憲和舉行選舉，美國《紐約時報》分析指，示威者當中有為數不少的年輕女性，她們逐漸成為一股政治力量，同時在反對當地的父權體制。

泰國近數周爆發一連串示威活動，當中很多最早期、最大聲表達的組織者都是女學生，在最近的示威，女性更似乎佔參與者的大多數。女性示威者同時在反對父權體制，帶出例如墮胎、月經產品稅、強迫女學生遵守不合時宜的校規等議題。其中一名核心女性示威者帕努沙亞（Panusaya Sithijirawattanakul）說：「王室和軍隊擁有泰國的所有權力，我可以說男性幾乎擁有泰國所有權力。」

文章指，總理巴育（Prayuth Chan-ocha）政府未有太關注性別平等議題，例如巴育曾經說過，女性在家庭有權威，而男性則在職場上有權力，「在家庭以外，我們（男性）為大，在職場上，我們擁有權力」。這種態度令泰國女性感到不滿，政治聯盟女性自由與民主（Women for Freedom and Democracy）聯合創辦人初瑪芃（Chumaporn Taengkliang）說：「自政變後，男性主導的社會一直壯大。」她說這情況需要改變，「女性不願站在後面，她們要身處前方」。

分析指，在某些層面上泰國是亞洲對女性最為公平的社會之一，例如在1932年已允許女性投票、就讀大學的女性多於男性、女性佔勞動人口約45%、約40%私人企業由女性領導等。不過，女性在軍方、王室、政治上欠缺聲音，例如女性僅佔14%的國會議席。

法政大學（Thammasat University）學生朱達提（Jutatip Sirikhan）說：「在過去的民主示威，幾乎所有都是男性，直至現在，泰國仍未有性別政治運動。」

隨着今夏的示威規模越來越大，女性透過示威批判一直存在的工資差距、強姦文化、批評政府把女性衞生用品列為化妝品，變相要承受更高稅項。另外，泰國女性也認為墮胎法剝奪了對自己身體的控制權，法律只容許在影響身心健康時墮胎；她們也批判在泰國頗為流行的選美比賽，認為這令女性被貶為裝飾品。

曼谷的瑪希隆大學（Mahidol University）性別研究專家敦哈他（Duanghathai Buranajaroenkij）說：「現今的年輕一代有足夠詞彙，指出在性別議題上社會有甚麼問題，當我開始研究性別議題時，大部份泰國人甚至不知道可用性別角度看事情。」

美國《紐約時報》

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