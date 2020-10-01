泰國抗爭｜民主宣言牌匾被強拆 圖案遍地開花印滿T裇匙扣「放在我們心上」

泰國示威者上周在大皇宮附近將「國家屬於人民而非王室」的民主宣言牌匾鑲到地上，雖然牌匾很快被當局拆除，但這句宣言以及牌匾圖案迅速成為支持民主運動的象徵，遍地開花出現在T恤、鑰匙圈等商品，甚至是紋身上。

28厘米長的圓形黃銅牌匾寫有「這國家屬於人民，並非王室產業，他們騙了我們」，中央有豎起三隻手指的抗爭手勢圖案。示威者上周將牌匾用水泥鑲到大皇宮旁邊的皇家田廣場（Sanam Luang）地上，要求當局改革王室約束泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）的權力，一天後牌匾旋即被拆，不過牌匾的圖案自此遍地開花。

27歲文職人員安查莉（Anchalee Suebsang-in）聽說牌匾被拆後數小時，便將畫有牌匾的T恤設計放上Facebook專頁，很快就接到超過1,000宗訂單，「如果你以為可以讓這塊牌匾消失，你就錯了。它仍可在任何地方出現，像是T恤，放在我們心上」。

安查莉把每件T恤定價247.50泰銖（約60港元），暗示1932年、即佛曆2475年君主制結束，較小的飾品如鑰匙圈定價112泰銖（約27港元），暗示示威者希望廢除刑法112條冒犯君主罪。牌匾商品賣家表示他們會將收益捐給示威團體，一些人更會捐款給協助繳付法律費用的基金。已有數名領袖因較早前的示威被起訴。

牌匾是以法政大學學生為主體的學生示威團體「法政與遊行聯合陣線」（UFTD）的作品，他們拒絕透露牌匾由何人設計，早於牌匾被拆除前，他們已將牌匾設計電子檔在網上公佈，讓所有人都能複製它。UFTD領袖巴利（Parit Chiwarak）說：「這塊牌匾並不止植於皇家田廣場，也種在人民心上，所以它在所有地方再現並不令人意外。」

有人將牌匾設計套用成Instagram濾鏡，22歲遊戲設計學生塔拉索恩（Tarathorn Boonngamanong）的濾鏡已獲得超過400萬次瀏覽，他說「他們試圖審查歷史，將歷史從人民手中奪走，但他們追趕不上我們」。在Facebook上買了超過2,500個牌匾鑰匙圈的馬伊（Mai）和貝爾梅（Berm）認為，牌匾象徵承諾改變，24歲的馬伊說「我們現在還沒實現它，但這展現我們有決心達成」。

曼谷瑪希隆大學國際學院（Mahidol University International College）講師布坎南（James Buchanan）指牌匾遍地開花反映了示威者打破禁忌，對君主制帶來重大挑戰，「他們認為自己正邁出真正挑戰或限制君主制力量的第一步」。

王室並未評論牌匾，也未曾就持續超過兩個月的反政府示威置評。政府發言人阿努查（Anucha Burapachaisri）拒絕就牌匾設計商品化置評。

路透社

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