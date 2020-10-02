白羅斯人權鬥士獲另類諾獎

有「另類諾貝爾獎」之稱的瑞典正確生活方式獎（Right Livelihood Award）昨揭盅，得獎者包括白羅斯人權組織創辦人及在囚伊朗人權女律師等四人。

今年得獎者有58歲白羅斯人權組織Viasna創辦人比亞利亞斯基（Ales Bialiatski），表揚他及組織為實現人權民主的堅決鬥爭。他2011年被指逃稅判囚，在囚期間獲得多個國際獎項。Viasna至今向數千名挑戰總統盧卡申科統治被捕或囚禁的白羅斯人提供法律援助。

在囚伊朗律師同享殊榮

57歲伊朗人權律師索托德（Nasrin Sotoudeh）無畏冒極大個人風險，促進政治自由和人權獲獎。她長年為反對派人士和被控摘頭巾的婦女辯護，前年因間諜罪等判囚38年及148下笞刑。她早前絕食要求改善監獄環境並釋放政治犯送院。

60歲美國人權律師史蒂文森（Bryan Stevenson）憑改革刑事司法制度和促進種族和解努力獲獎。61歲的尼加拉瓜環保人士兼律師雷恩（Lottie Cunningham Wren），亦因致力保護原住民土地和社區免受剝削獲獎。

獎項總監馮埃克斯庫爾表示，今年得獎者為爭取平等、民主公義及自由而戰，「他們無視不公正的法律制度和獨裁政權，成功強化人權，賦予公民社會力量，並譴責濫用制度的情況」。得獎者將各獲100萬瑞典克朗（約86.2萬港元）獎金。

美聯社