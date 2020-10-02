特朗普確診｜分析︰拜登很可能被傳染 外界擔憂白宮人員感染風險

美國總統特朗普和夫人梅拉妮婭證實感染武漢肺炎，日前與他在辯論台上舌戰的民主黨對手拜登也有感染之虞，專家表示拜登應該盡快接受病毒檢測。

美國有線新聞網絡（CNN）首席醫療記者古普塔（Sanjay Gupta）表示，經過周三的電視辯論，拜登很可能暴露在病毒之下。他指雖然拜登和特朗普「在台上保持了足夠距離」，而且「由不同的地方抵達會場，一起的時間不多」，但他強調拜登應去接受檢測，「因為我們談論的是總統候選人」。

除了特朗普和梅拉妮婭確診外，白宮還有特朗普近身顧問希克斯（Hope Hicks）感染武漢肺炎，令外界擔憂白宮人員的感染風險，亦質疑白宮的防疫措施不足。古普塔說：「政府需要追蹤他們的聯繫，並開始隔離跟某些有密切接觸的人。」

古普塔特別提醒，病毒可能要一段時間才會令人受感染，因此不能掉以輕心，「有人會說在接觸病毒後，翌日接受檢測時呈陰性，所以我沒有染病。但事實不是這樣，可能會持續數天呈陰性，但突然會轉為陽性」。

美國目前疫情仍然相當嚴峻，根據約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）的數據顯示，周四單日錄得43,752宗新增個案，以及857宗死亡個案。美國現時已至少錄得逾727萬宗確診，當中有20.7萬人死亡。

美國有線新聞網絡

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