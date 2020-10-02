全球抗共｜紐約十一集會 促各國成立多邊聯盟向中共問責

（北美通訊）由二百多個民間團體共同策動的對抗中國（Resist China）示威活動，10月1日在全球60多個城巿為中國「贈慶」，參加者包括維吾爾族人、藏族人、香港人、台灣人、南蒙古人，也有中國人出席，抗爭示威再次遍地開花。發起活動的組織自由西藏學生運動（Students for a Free Tibet）執行總幹事Dorjee Tseten表示，全球人民應站在一起對抗中共，活動倡議聯合國及各國政府成立多邊聯盟，以更強硬政策向中國政府問責，又認為「習近平的行為正促成政權終結，中共倒台指日可待」。

駐紐約記者：何潤琪 攝影：曾漢棟

Dorjee直言，「中國變成今日這隻野獸，是由西方民主國家造成，我們要認清這點，中共是對全球安全的威脅。」他指西方國家過往只顧利益，無視中國在新疆、西藏等地施行各式各樣違反人權的暴政。「他們（西方國家）有醒覺嗎？有。但我們滿意嗎？不，我們需要更強的行動。」

他認為各國政府應立法向「吃人血饅頭的企業」問責，公民社會的組織應把問題暴露在政府及人民眼前。他舉例說，美國蘋果公司一直為中國政府封鎖虛擬專用網絡（virtual private network, VPN）功能，又將香港示威者用的電話應用程式（mobile application）下架，經民間組織長期游說，才於九月首次推出人權政策。他認為消費者也應加強意識，「當大家在西方市場以低價購買中國產品時，要知道這些產品從哪裏來，往往就是從壓迫的制度例如在西藏生產的。」

在紐約的示威中，撐港組織NY4HK義工溫德舜上台發言，他表示中秋節應是團圓的日子，但對流亡海外及12個「被送中」的香港人，今年中秋節是特別難過的日子。他認為美國及歐洲應該更強硬地制裁中共，但最重要還是幫香港人獲取自由，他認為英國做得比較好，因為她為香港人提供庇護渠道。溫德舜又希望聯合國加快行動，訂出對中國的問責及制裁機制，態度不要太軟弱。

代表「KeepTaiwanFree」的Joshua Wang指，習總上台後中共變得更「流氓」，他認為示威活動有助喚醒社會，對中共造成輿論壓力，「民意會逼政治人物做相對應的選擇」。對台灣能否進一步被國際社會認可，他個人不感樂觀，「事實有個流氓政權在這些組織（指聯合國及世衛），尤其她有否決權。」

藏族美國人Tsetan Namdoi承認中國是強國，「西方國家要對中國有所行動，例如特朗普就在做很多抵制中國的工作。」維吾爾族人Yadikar Ganiyerv直指中共迫害的不單是被關在集中營的人，認為中共對全世界都有害，「我覺得民主國家在二戰後就沒有做過甚麼（抵抗中共），對不起人類。」

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