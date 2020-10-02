武漢肺炎●全球疫情｜ 巴黎最快下周一關閉酒吧 英國利物浦封城

根據美國約翰斯霍普金斯大學（JHU）統計，全球感染武漢肺炎的人數已經超過3,413萬，全球死亡人數逾101萬。疫情最嚴重的美國，累計確診個案逾727萬宗，死亡人數突破20.7萬人。印度確診人數突破631萬，位居全球第二，逾9.8萬人死亡，是目前疫情最嚴重的亞洲國家。巴西確診人數超過484萬，死亡人數約14.4萬。俄羅斯確診人近118萬，是第四個確診突破100萬宗的國家。

巴黎下周一或關閉酒吧

法國衞生部長表示最快下周一在巴黎實施最嚴格防疫警戒，包括關閉所有酒吧。他說，有接近700萬人口的巴黎和市郊地區，早已超出最高警戒門檻。

英國封城擴大至利物浦英格蘭北部

英國把封城措施擴大至利物浦和英格蘭北數個城市，令英國近6700萬人口中，有超過四分一受到嚴格防疫限制。此外，英國宣佈由土耳其和波蘭入境旅客，需接受強制隔離。

莫斯科確診回升 市長警告要實施更嚴格防疫措施

俄羅斯首都莫斯科每日確診數字恢復上升，市長警告若1300萬居民不遵守防疫措施，將可能實行更嚴格限制。莫斯科9月初的每日確診少於700宗，但周四已增至2,424宗。為了阻止疫情擴散，市長較早時已下令延長學校假期一星期，並建議有呼吸系統疾病或年齡超過65歲的居民不要外出。

美國航空及聯合航空援助限期後分別裁員萬多人

美國航空和聯合航空宣佈周四開始分別強迫休假或解僱1.9萬和1.3萬名員工。兩間航空公司曾獲得國會撥款數十億美元援助，同意在9月底前不會裁員。踏入10月，兩間公司不再受此限制，隨即展開裁員計劃。

美聯社/路透社

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