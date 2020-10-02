金與正現身｜兩個月來首露面 金與正隨金正恩赴災區視察

北韓官媒周五報道，北韓最高領導人金正恩前往近期因颱風水浸的江原道金化郡災區視察重建工作，他的妹妹金與正也隨行，是她約兩個月來首度公開露面。

據報金正恩讚揚重建工作迅速，他提到風災和其他天然災害時說：「今年是空前艱辛的一年。」他並表揚支援重建的官兵，視察了江原道地區的農作物收成情況。

官媒公佈的相片中，可見金正恩身後較遠處有身穿米色風衣的金與正身影。金與正這次隨行，是她自今年7月底現身第六次全國退伍軍人大會後，時隔2個月再出席公開活動。金與正被視為北韓實際上的二把手，是金正恩在政壇唯一有公開角色的至親，她先前對南韓措辭手段強硬，成為外界關注焦點。

金化郡8月和9月接連受到暴雨和颱風襲擊，金正恩此行主要了解住宅、耕地、交通運輸、電力、郵政等方面的受災規模。官媒通常在金正恩公開活動翌日報道相關消息，金正恩或於周四中秋節當天前往視察。

中央社/韓聯社

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