12港人送中｜英曼城中秋集會籲關注事件 收集打氣明信片寄港青送暖

英國曼徹斯特港人在周四中秋當晚舉行集會，呼籲大家關注12名被送中港人。活動約有50名人參加，主辦方形容是近期最多人參與的撐港活動，監察香港人權的非政府組織「香港監察」（Hong Kong Watch）行政總裁羅傑斯（Benedict Rogers）也特別由倫敦前來參加及發表演說。

集會在曼城皮卡迪士利花園舉行，晚上6時開始廣場上光時旗飄揚，並豎起「十一國殤日」等抗爭標語。組織者Zin表示，現場有近期流亡前來英國的人士，也有附近城市的香港學生現身支持。民眾發言環節反應相當踴躍，有中國留學生上台表示欣賞和支持香港運動，另有近年移居英國人士指在英國享受自由空氣，所以更要繼續為港發聲，支援港人。

縱使倫敦也有在英港人集會聯合活動，羅傑斯卻特別來到曼城，在集會前與流亡英國港人見面。他在演說中指2002年離開香港時，從未想過香港現在的自由、自治和法治會被摧毀，以港版國安法摧毀得特別嚴重，也沒想過港人需要坐船逃離香港，最終身陷中國牢獄。他稱閱讀一份報紙不是犯罪，他會繼續努力爭取，讓人們終有一天可在香港安全自由地閱報。

羅傑斯表示「香港監察」現時有三個目標，分別是尋求制裁違反人權自由的中國及香港官員、尋求國際社會共同合作、以及推動英國和國際社會歡迎和幫助希望離港的港人。

在疫情下當地一般只批准6人聚會，大會在安排集會時已事先特別通知警方，參加者亦有保持兩米社交距離。集會在警察在場下順利進行，未受滋擾。

會上展出了連儂畫家「相約煲底」的大型新畫作，亮起寫上港人訴求的白色燈籠，更有本地藝術家製作了大型船形燈籠，船上寫有「拯救12港青」訊息。大會也提供明信片給民眾寫下訊息，將寄去鹽田看守所為被送中的12港人送暖。

本報記者

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