特朗普確診｜沈旭暉︰選情不會根本大變 桑普︰可博取同情有利選舉勝出

大選在即，美國總統特朗普卻在這個關鍵時候確診武漢肺炎，為選情帶來不少變數。國際關係學者沈旭暉分析指如特朗普病情未嚴重至共和黨要換人參選，不會根本改變形勢，若彭斯頂上共和黨勝算更大。時事評論員桑普認為特朗普應會吉人天相，確診令他成為弱者獲得同情，反而有利政治選舉操作助他大勝。

沈旭暉表示，如果共和黨全國大會有意乘機換人參選，而特朗普反對或沒有意識，情況將變得充滿爭議；如特朗普同意換人，由副總統彭斯補上，雖然有選票等技術性問題需要解決，但他認為這樣共和黨勝算會比現在大，因為特朗普的支持者不會改變投票陣營，但共和黨的主流派、包括一些已改投支持民主黨的個別元老黨員也可能回巢。

桑普指現時的武漢肺炎疫情與3、4月時不同，雖然病毒感染力很強，但致死率很低，因此估計特朗普和夫人梅拉妮婭應可逢凶化吉。他說武漢肺炎危機下的存在「聚旗效應」(聚旗效應是指國家面對重大危機時，領袖支持度會飆升)，令各國執政者民望飆升，例如確診後康復的英國首相約翰遜支持度也高企，所以美國大選形勢咬緊下，特朗普確診或有助他大勝。他表示特朗普向來出口傷人，現在他被關在白宮隔離養病無法出席辯論，反而有助幕僚幫他打溫情牌，吸引民眾同情，對於政治選舉操作有利，因此樂觀推斷特朗普支持度將穩步上揚，助他取勝。

本報記者

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