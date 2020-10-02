全球抗共｜洛杉磯警方促示威者「上返行人路」 被質疑雙重標準

全球多個城市在當地時間十月一日發起「對抗中國」（Resist CCP） 的活動為中共「做生日」，在中國駐洛杉磯總領事館門外，有多個組織響應號召，近200人中秋月圓夜集會，抗議中共暴政。現場有數名警員維持秩序，並要求示威者「上返行人路」，稱不能在馬路中間遊走。示威人士配合警方要求，但在場的部分資深攝影記者感不滿，認為警方在處理「黑人命貴（Black Lives Matter）」示威時，要求沒有這般嚴格，警方是「欺負」亞裔舉辦的示威集會。

駐洛杉磯記者：張紫茵

示威活動在當地時間晚上7時半才正式開始，但有示威人士提早去到洛杉磯中國領事館門外佔好位置，擺放各式旗幟，他們又高叫釋放12名被送中港人﹑關閉新疆再教育營﹑東突厥獨立等口號，有部分示威者於中領館門口燃燒中國國旗。

示威者中唯一一名非裔美國人Michael表示，曾參與很多「黑人命貴」示威，他覺得今日的示威規模較小，但難以理解警方連橫過馬路都要禁止，質疑處理手法雙重標準。「我不明白為甚麼他們對於這個示威有不同的處理，但是在比華利山（示威）人們到處亂走。」他覺得可能是因為亞裔的集會，所以處理手法不一樣，但在美國有自由的示威及集會權利，他覺得如果可以在路上遊行或佔領，將會很壯觀。過去Michael參與很多與香港有關的示威，他認為香港的警暴問題甚至比美國更嚴重，例如「831事件」警方在港鐵車廂拖拉示威者的畫面，令他感到很難過。

活動中有台灣人﹑維吾爾族人士﹑藏人﹑越南人及中國的民運人士輪流發言，撐港組織「洛杉磯香港論壇」發言人Gabriel表示，過去20年每逢十月一日都會在中領館門外抗議，今年亦不例如，除了抗議中共過去一年在國際社會施壓，亦希望大家繼續關注被送中的12位手足，盡快讓他們依正確程序跟自己委派的律師會面。「中秋節當然希望可以一家團聚，但是他們為了守護香港，已經放棄了家人﹑喜歡的事物和香港，投奔怒海去做難民，已經知道今年中秋無可能（與家人團圓），但想不到中秋會在中國監獄渡過。」

Gabriel對警方的安排亦有微言，他表示原本連揚聲器都不能用，是後來才獲警方批准。他認為往年的示威安排較為寬鬆，不知道是否中領館曾透過國務院向警方施壓規管集會，但集會大致上仍能夠順利舉行，他們亦無意要佔領馬路位置；警方向他們表示，擔心大家在馬路中間走來走去會有危險。

曾接受《蘋果》訪問的維吾爾族維權人士努爾妮莎（Nurnisa Kurban）亦有參加今次集會及發言。她透露父親今年5月在家鄉過身，但是因為中共切斷了他們的連繫，她不知道父親生病甚至離世，亦無法得悉父親的遺言，令她十分離過，她揚言餘生會繼續反對中共，直到中共倒台，讓人民可以自主。她認為愈來愈多人加入與中共對抗的行列，「今日發生在我們身上的事，他朝有機會發生在他們身上，所以要繼續與中共對抗。」

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