主持傷感　未料如此失控

「很傷感昨晚（周二晚）最終變成這樣子。」負責主持首場總統大選辯論的霍士新聞主播華萊士，事後被轟未能控制場面。他坦承在辯論初段不欲介入兩人，惟「發夢也估不到會失控如此」。

未及早介入 總統持續搶話

辯論翌日晚上在馬里蘭州的家接受《紐約時報》電話訪問，華萊士首次對外談及感受，承認自己對於總統特朗普將不斷挑戰辯論規則是後知後覺。「我看過部份評語，知道有人認為，我未有及早介入阻止。我並未發現到，那不只是總統在辯論初段的策略，而是在整個辯論的策略」。隨着特朗普持續搶話，華萊士才醒覺不妥：「若我不試圖控制這場辯論，雖不知道最終能否控制到，這場辯論將會完全失控。」

被問到他要求暫停辯論、向兩名候選人表示「若我們容許兩位說話時少受點騷擾，國家會更好」時有何感受，他說：「答案很簡單：絕望。」對於他是否認為特朗普拖垮了辯論，他說：「他肯定沒有帶來正面幫助。」

想為自己辯解嗎？華萊士說：「不了。正如總統所說：『事實就是事實。』」他清楚明白作為辯論主持本身的工作就不容易，他本欲最初盡量不介入兩人辯論，讓他們盡量發揮，到一個點才開始介入更多，但「先要說『請不要騷擾』，之後『請守規矩』，然後再說『這為國家不好』。在當時、那一刻、在那場合上，並不好受。」他認為即使關掉特朗普的咪高峯無阻他騷擾對手。美國《紐約時報》