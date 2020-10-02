北韓現反政府塗鴉斥黨官剝削百姓 當局要求居民用左右手寫字查筆迹

北韓殷山郡近日出現反政府的塗鴉，批評官員剝削百姓，當局視為是對北韓領袖金正恩的直接批評，要求整個社區不論男女老幼都要用左右手寫字一次，靠筆迹找出幕後黑手。

殷山郡的市集近日出現一些反政府塗鴉，有部份寫道「打倒黨官員，他們靠剝削百姓來獲得安逸生活」，適逢朝鮮勞動黨於10月10日迎來建黨75周年，當局認為這是對金正恩的直接批評，是反政府行為。

匿名居民透露：「在安全部門的指示下，當地社區的監察部門派人走訪每個家庭，要成年人和孩童用筆在紙上書寫，然後提交給安全部門。他們第一次要求我們用右手寫字，但比對塗鴉後找不到疑犯，因此安排了第二次筆迹檢查，今次改用左手寫字。」

有非當地居民同樣被要求接受筆迹檢查，消息人士指：「我到當地營商，一名安全人員傳召我問話，要我回答甚麼時候到殷山郡，又要我交出左、右手所寫的筆迹，確認我的字迹跟塗鴉不同，才放走我。」

英國《每日郵報》/自由亞洲電台

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