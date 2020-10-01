中美角力｜美50參議員聯署促開展美台貿易協定談判 制衡印太區中國經濟主導地位

佔美國參議院一半議席、來自共和民主兩黨的50位參議員，周四聯合致函美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer），指台灣是美國長期經濟夥伴與安全盟邦，呼籲盡速就美台雙邊貿易協定（BTA）展開談判。這是國會推動政府以更強硬策略反制中國的部份行動。

參與聯署的包括42名共和黨參議員和8名民主黨參議員，包括參議院「台灣連線」共同主席暨軍事委員會主席英霍夫（James Inhofe）、「台灣連線」另一位共同主席暨外交委員會民主黨首席議員梅南德茲（Robert Menendez）和參議院外交委員會主席里契（Jim Risch）。公開信指出，在美國尋求推動自由開放印太地區倡議之際，參議員們相信這是與該區域理念相近國家建立貿易協定的時機，因此強烈建議與台灣正式就全面貿易協定展開談判。

信中又說，台灣是美國第11大貿易夥伴，展現與美國維持穩固經濟夥伴關係的實力。此外，台灣也提供美國約20.8萬個就業機會，這個數字在簽訂全面雙邊貿易協定後還會增加。

參議員指出，台灣是美國許多產業的可靠合作夥伴，這對美國供應鏈多元化十分重要，也有助於減少美國依賴中國這類尋求利用供應鏈作為主導區域與國際地位工具的國家。美國供應鏈的多元化對美國國家安全至關重要。他們認為，儘管與台灣展開貿易談判會出現諸如農業標準等挑戰，但台灣已宣布將取消對美國豬牛產品的進口限制，並期望展開進一步對話。這項措施一旦實施，將大幅增加美國農民與牧場主和台灣的商業往來。

參議員表示，自由開放印太地區是美國積極努力的目標，以打擊中國使用不公平貿易行為與其他政策提高在該區域的經濟主導地位。經由與台灣達成協議，建立理念相近的政府網絡，致力於公平競爭與不受政府操縱的開放市場，將能實現這一目標，也能向其他國家發出信號，表明台灣是切實的商業合作夥伴。

路透社/中央社

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