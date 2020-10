全球抗共｜多倫多港人自覺虧欠香港手足 稱對抗中共刻不容緩

十月一日為中華人民共和國國慶,全球多個組織發起名為「對抗中國」(Resist CCP : Global Day of Action) 的活動,在不同城市接力遊行集會。加拿大多倫多,有十多個組織響應號召,去到中國駐多倫多總領事館外聚集,高峰期有近百人參與集會。

駐多倫多記者:馮樂怡

由港加聯、Regional Tibetan Youth Congress of Toronto、Students for a Free Tibet Canada等共13個組織聯合舉辦的集會,於多倫多時間下午二時開始。即使集會並非在當地假日舉行,仍有近百人到場參與,主辦組織代表發言後,現場人士不斷呼叫Free Hong Kong、Free Tibet、Shame on CCP等口號,表達對中共政權的憤怒。

有不少出席活動的港人都帶同自製標語到場,早於七十年代已定居加拿大的Wing表示自己一直心繫香港,多年來所有聲援香港的集會與遊行從不缺席,去年的反送中運動更是每日關注,「一定要抗爭到底,因為我們現在香港係正處於水深火熱中。香港人現在在香港不能說的話,我們在海外的同胞可以盡量幫他們講;香港人目前在香港不能做的事,我們盡量在海外幫他們做;共產黨不想聽的,我們就說給她聽;中國共產黨不想我們做的,我們就做給她看。」

居於小鎮的Jason,住所與多倫多市中心車程超過兩小時,但他仍堅持當集會常客,除了自製展示牌提示毋忘831、721,更貼心自製標語贈予「特別嘉賓」。Jason憶述2019年第一次遊行時,當地「小粉紅」聲勢浩大,集會時經常遭到攻擊或騷擾,但為港人發聲不能退縮,「因為我人在加拿大天天高床軟枕,但香港的手足天天在外打生打死,我覺得是一個很嚴重的虧欠。所以如果有一些這樣的遊行,我會每次都出來。」作為加拿大公民,Jason認為加拿大政府對華態度應該要更強硬,不應對兩位被扣押的加拿大人不聞不問,「我覺得最起碼加拿大政府應該要對港共政府,或者對中共政府強硬起來,這是必須的,以及聯合五眼聯盟、聯合美國、聯合我們其他的盟友,一起去對抗中共政權。」

回流加拿大多年的Maggie亦認為對抗中共刻不容緩,「當中有很多從小到大被共產黨洗腦的,他們不會明白,也不清楚甚麼叫民主。如果這樣一代一代到世界各地,再加上中共的滲透,全世界都可能會被中國統治,這是非常嚴重的。」

近年中共對各方面的滲透確是無孔不入,Tibetan Youth Congress of Toronto副主席Sunny Sonam表示,他一向活躍於社交媒體,分享有關人權的話題,但自去年他轉發過香港18歲高中生中槍一事後,他的Facebook帳號就被封鎖至今;近日在Instagram發表人權運動資訊後,就有中國境內的設備嘗試盜取他的帳號。加拿大政府最讓他氣憤的是,對華態度過於軟弱,中共導致全球過百萬宗武漢肺炎死亡個案,當局不予譴責之餘更繼續讓中國國旗飄揚於加拿大國土之上。

圍觀群眾之一的加拿大人Max直言支持港人,他認為政府應該仿效澳洲,給予香港人移民加拿大的機會,更應在貿易方面減低對中國的依賴。他鼓勵港人要加油,繼續堅持,因為全世界都會與港人同行。除了Max,每個受訪的港人都表示香港現在的環境十分嚴峻,非常擔心彼岸港人的安全,他們希望香港人不要放棄,要堅守信念。

