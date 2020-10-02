特朗普確診｜曾稱只是「流感」拒戴口罩 特朗普重經濟強調重啟社會

美國總統特朗普被指應對疫情不力，導致美國的確診以及病殁人數都是全球最多，他在年頭疫情爆發初期宣稱武漢肺炎疫情「只像流感」，又堅拒戴口罩，在美國封城一段時間後，在疫症仍受害下，多次強調要重啟經濟和社會活動。著名記者伍德沃德（Bob Woodward）早前出書，就踼爆特朗普其實早在2月已經知道武肺的死亡率高於流感，卻刻意淡化疫情。

武漢肺炎在今年2月開始在美國大爆發，但特朗普卻形容武肺疫情只是像流感，毋需太過驚慌，他3月初曾於Twitter上表示：「去年有37,000個美國人死於普通流感，平均每年（因流感而死亡）為27,000至70,000宗，沒有東西需要關閉，生活和經濟活動都會繼續，目前武漢肺炎有546宗確診，其中22宗死亡，想想吧！」

美國疫情之後日益嚴重，每日新增確診病例數以萬計，紐約更一度成為重災區，醫療系統崩潰，特朗普3月宣佈全國進入緊急狀態，經濟活動因而暫停，領取失業救助金的人數上升。一向重視經濟數據的特朗普在疫情稍為放緩時，立即多次強調要盡快重啟經濟活動，令許多疫情仍然嚴重的州分出聲反對，認為未是時候可以「解封」。

在抗疫措施方面，特朗普常跟美國疾控中心（CDC）唱反調，堅持不在公開場合戴口罩，即使到訪醫療物流公司或口罩工廠等地方，也看到他不戴口罩。直至今年7月，他才改變態度，在很少數場合佩戴口罩。早前特朗普跟拜登進行首場總統候選人電視辯論時，就沒有戴着口罩進入會場，第一夫人梅拉妮婭就有戴上口罩。

令美國民眾更不滿的是，有資深記者揭露，特朗普原來一早就知道武漢肺炎病毒厲害，但一直淡化疫情，以免影響他競逐連任。記者伍德沃德出版的新書《Rage》踢爆，特朗普早知武漢肺炎「奪命」，今年2月跟他進行訪問時，特朗普指「它會經空氣傳播，在空氣中，你只要呼吸便被感染...所以這是很狡猾、很難對付的病毒，它比難搞的流感還致命。」特朗普之後回應，指是為了避免引起過份恐慌，才淡化疫情，否認是抗疫不力，更數度自誇抗疫工作做得很好。

《蘋果》資料室

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