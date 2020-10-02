全球抗共｜華盛頓有大型集會 美眾議員提案︰將中共列作跨國犯罪集團起訴懲罰

美國十多個民主團體趁10月1日在美國國會前集會，抗議中共暴政，多名國會議員到場聲援。有眾議員提出法案，要求將中共列為跨國犯罪集團並起訴懲罰。

來自華盛頓和紐約市十多個團體聚集在國會前，抗議中共迫害藏人和維吾爾族，侵蝕港人自由，打壓異見人士，欺凌和軍事恐嚇台灣。集會有數百人出席，包括港人、藏人、維吾爾人和中國民主人士。

民主黨眾議員索茲（Tom Suozzi）在集會上，感謝活動人士將中共的所作所為揭露人前，「這些（中共行為）無法用新電影美化，無法用精美的宣傳手冊美化，無法用刪剪版歷史美化，無法用貿易協議粉飾。我們必須意識到中共政府對其民眾以至全世界熱愛自由的人，所構成的威脅」。

共和黨眾議員佩里（Scott Perry）揚言會追究中共所為，他當天在眾議院提出法案，要求將中共列為跨國犯罪集團，起訴及懲罰中共。他表示：「中共做出強制扣押、改變文化、弱化或剷除語言、強摘器官、集中營等事，卻可以逍遙法外，是因為他們被視為中國合法執政者、中國執政機構。然而他們實際上是統治壓迫中國的犯罪集團，我們需這樣定義他們，並給予他們相應懲罰。」

人權組織「公民力量」創辦人楊建利指出，中國對人權的迫害已到達世界無法容忍的程度，迫害獨裁模式已延伸到其他國家，影響自由世界的民主生活方式，因此全世界必須團結阻止中共。

南蒙古人權訊息中心主任恩赫巴圖說，自由世界覺醒，意識到中共政權構成的威脅。紐約撐港民主組織「NY4HK」的何在思說，這表明世界都在關注香港等地。

抗議活動協調人之一、自由西藏學生運動行政主任丹增加吉表示，他們想讓人知道反抗中共的力量正在壯大，在壓迫增加之時，所有在中國和被佔領國家的人團結反抗中國政府，同時呼籲各國政府、國際社會和領袖一同抗衡中國。

美國之音

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