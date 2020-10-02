電視直播收視跌13%

今屆美國大選首場電視辯論全球矚目，但據調查機構尼爾森統計，辯論在16個電視網絡共吸引了7,310萬人觀看，較四年前的8,400萬少了13%。

未計網上觀眾

尼爾森的統計數字，包括在家及外出，如酒吧、餐廳看電視直播的觀眾；部份透過電視上網觀看的數碼觀眾亦計算在內，但就未有包括全部網上觀眾。除傳統電視頻道，Twitter、YouTube、新聞網站及其他數碼頻道都有串流直播。

看電視直播的觀眾中，以霍士新聞頻道的佔最多，有1,780萬人。以年齡計算，55歲以上的收看率最高，達42.7%；千禧或Z世代（即1990年代中至2000年代中出身）的收看率就最低，僅得12%。

辯論歷史學家兼東北大學榮休教授施羅德（Alan Schroeder）指，雖然電視直播收視下跌，但在這個串流媒體年代，收視數字仍然可觀。事實上，這次辯論已是繼超級碗賽事約1億觀眾後，收視人數最高的節目。施羅德說：「現在已沒有多少個矚目直播節目，能吸引全部人一起觀看。」他亦認為，民眾對兩名候選人都相當熟悉，減低了他們觀看辯論的意欲。

另方面，首場辯論後，民主黨總統候選人拜登的選情被看漲，其競選陣營共籌得近1,000萬美元（7,800萬港元），21.5萬名捐款人當中6萬人是新支持者。路透社