在英港人集會｜赴英籌備告中共 袁弓夷中秋淚灑港人集會

不少港人因為過去一年參與示威活動，或身陷囹圄，或流亡外地，無法在中秋佳節與家人團圓。一班在英港人在中秋當日，在倫敦舉行集會，要求中國政府釋放十二名企圖偷渡台灣港人。袁彌明的爸爸袁弓亦有出席集會，其間談到中共對港人的惡行時，更一度激動落淚，直指「呢個仇一定要報！」

梁琬珊 倫敦直擊

袁弓夷參與集會時，除了主動向集會人士握手，感激他們出來為香港發聲，又向被迫害的香港人獻花。他接受《蘋果》訪問時，批評英國政府為了英資公司在港利益，不敢制裁中國及香港政府。「人地美國都出手，你簽得中英聯合聲明，就要保障我地的人權、法治。」因此，他決心與英國的律師聯手，在英國狀告中國政府，要求法庭判中英聯合聲明無效，把香港的主權歸還英國，或由香港人公投自決。

雖然袁弓夷感激在場有份參與集會的人士，但他直指人數不夠多，希望下次有更多人參與集會，作出呼籲時哽咽：「（中共）咁樣蝦我地的後生仔，唔放過佢。我地一直對大陸的人民好到不得了，佢咁樣對我地的人，有無搞錯！」

之前被誤認為「韓寶生」的王茂俊亦有出席集會，他向記者表示，上月英國政府剛向他批了難民身份，令他鬆一口氣：「終於可以申請public fund、學英文，宜家有個時間表，可以裝備下自己，令生活更穩定。」

雖然第一次獨自在海外過節，但王未感孤單，反而藉著參與集會，感覺跟香港連結在一起：「希望港人知道，除了香港的抗爭者，仲有世界各地的手足，會繼績表達香港人的訴求同立場。」

而早前已獲批難民身份的鄭文傑，則第二次在海外過中秋，他笑指英國的緯度高，所以月亮特別大：「我會影相話畀佢地（家人）知，我地都係睇緊同一個月亮。即使我地唔可以見面，但可以見到同一個月亮已經好好。」

趁著十一，國際人權組織Now! 將平時週五舉行的集會提早一天舉行，聲援被中國政府拒捕的十二名港人。集會在倫敦中國領事館外舉行，大約有五、六十人參與。不少參加者帶著自製的標語和「光復香港 時代革命」旗幟到場，並向領事館高喊口號。

另一個集會活動則由居英港人Terry舉辦，晚上時在Piccadilly Circus（皮卡迪利廣場）展出，由香港流亡畫家Otto畫的一幅長約十米的巨型抗爭畫，描繪了未來爭取自由與民主之戰時抗議者團聚的希望，又呼籲參與者跟寫有抗爭口號的燈籠合照，放上社交媒體。

同一時間，曼徹斯特亦有舉行中秋活動，一位本地藝術家製作了一個大型的船形燈籠，供與會者寫上支持抗爭者的訊息。

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