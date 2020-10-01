武漢肺炎｜首見「口罩look」 皇儲查理斯戴$65口罩現身

英國皇儲查理斯首次戴着口罩現身公眾活動，他偕夫人卡米拉造訪北愛爾蘭貝爾法斯特（Belfast）時，戴上他的慈善組織Turquoise Mountain所製作的綠松石色布口罩，這款口罩只賣6.5英鎊（65港元），可謂相當親民。

71歲的查理斯和73歲的卡米拉周三來到北愛爾蘭出席連串活動，查理斯身穿深藍色西裝、白襯衫和淺藍領帶，在其中數項活動上戴上有金色圖案的綠松色口罩，卡米拉也戴上綠色布口罩，搭配她的深綠色外套。

兩款口罩都由查理斯發起的慈善組織Turquoise Mountain支援的裁縫製作，緬甸的藝術家利用手工編織，將用剩的布料化為色彩繽紛又獨特的口罩。Turquoise Mountain每賣出一個口罩，就會將一個口罩捐給仰光的弱勢社群。

查理斯和卡米拉精神奕奕地探訪當地社群和組織，感謝在疫情期間仍努力助人的人士，因保安理由未事先公佈行程。他們首先跟一群最近提早完成訓練、投入對抗武漢肺炎疫情的年輕護士見面交談，出席了南丁格爾誕辰200周年紀念展，聆聽博物館職員和義工談及如何封城四個半月後繼續營運，又跟貝爾法斯特市長及市議會職員會面。之後查理斯跟卡米拉分開行程，前往紐敦阿比（Newtownabbey）一間食品雜貨分發中心參觀。

英國《每日郵報》

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