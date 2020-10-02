總統辯論｜特朗普反對修改辯論規則 唯一想改是換主持或換對手

美國總統特朗普周四表示反對修改餘下兩場總統候選人辯論的規則，不過他的競選團隊說，無論如何他都不會退出。

特朗普在Twitter上說：「我為何會讓辯論委員會在第2和第3場辯論，修改我在上場辯論輕易勝出的規則？」特朗普數次引述一些身份不明的民調，聲稱自己在第1場辯論獲勝，但由美國傳媒機構進行的民調，結果卻相反，認為是拜登表現較優勝。

白宮發言人麥肯納尼(Kayleigh McEnany)說，特朗普唯一會同意的改變是「換主持或者換民主黨對手」。她說：「他不想修改規則以掩飾某位候選人的差劣表現。」

不過，無論共和黨、民主黨、甚至首場辯論主持人霍士新聞資深主播華萊士(Chris Wallace)，均幾乎一致認為兩人首場90分鐘的對決，場面醜陋兼失控。華萊士說：「我從未想過辯論會這般失控。」他形容首場辯論本像一個漂亮美味的蛋糕，他準備好所有材料，怎料特朗普一腳插進去，令人沮喪。

由於在首場辯論中，特朗普與拜登均曾在對方發言時插嘴，導致疊聲和鬧大聲的混亂情況，因此辯論規則其中一項可能改變是容許主持人熄咪。不過，有辯論專家認為縱然如此，一位候選人仍可在對方發言時高聲打斷他的說話，一如特朗普周二所為。

法新社/美聯社

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