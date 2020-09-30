名醫怪癖｜英外科醫生被揭25年來私藏逾5000病人骨頭 院方知情卻包庇

英國著名外科醫生麥克明（Derek McMinn）被揭超過25年來，在未有獲病人同意下私藏數千名病人的人體部位，違反道德及法律準則，他執刀的醫院顯然明知他所為，部份醫院職員甚至幫忙將病人的骨頭放入特定的罐內，供麥克明的員工收走保存。醫院內部人士指麥克明多年來為醫院賺很多錢，因此他的所作所為都獲包庇隱瞞。

麥克明是髖關節表面置換術的先驅，該技巧被挽救了前世界一哥梅禮（Andy Murray）的職業網球生涯，不過近日私立醫院集團BMI Healthcare外洩的內部調查報告揭露，麥克明沒有保存人體部位執照，也在沒有取得病人同意下，私藏了至少5,224名病人的骨頭，直至去年人體組織管理局（Human Tissue Authority）才知道此事，目前案件已轉交警方調查。

麥克明拿手的髖關節表面置換術，是將髖部球窩關節骨頭表面移除，替換成金屬球體，而非替換整個關節及部份股骨，讓病人方便走動之餘，也減低需要再做手術的機會。調查報告指麥克明有系統收集從病人身上移除的這些骨頭，並仔細將數千份相關病人病歷及X光片分類，個人資料及DNA紀錄收藏規模猶如「一個警察資料庫」。調查員指他們未能查明這些骨頭樣本是如何儲存。

麥克明主要在伯明翰的埃奇巴斯頓醫院（Edgbaston Hospital）執刀，該院的醫生、護士和手術室職員顯然對他所作所為完全知情，儘管內部調查去年10月已開始，但部份監管機構是到上周傳媒開始查詢時，才得知麥克明自1990年代已開始違規行為，以及其全面規模。負責營運埃奇巴斯頓醫院的BMI Healthcare也未通知任何麥克明的病人，他們多數是付1.3萬英鎊（約13萬港元）做手術的私家病人，也有些人是由英國國民保健服務（NHS）轉介。

曾為眾多政治人物、體育明星和名人動刀的麥克明，據報去年向醫院高層承認他一直在伍斯特郡（Worcestershire）家中及伯明翰的工作地點儲存病人的骨頭，而他在BMI Healthcare的同事完全知情。他聲稱這是為退休做準備所以留下骨頭，醫院職員則對調查人員透露，他將這些人體部位留下來以「保持頭腦活躍」。

醫院一名內部人員說：「一切都被保密，他們將事件隱瞞下來。有很多病人不知情，不知道他擁有他們的身體部位。他猶如會下金蛋的鵝，為醫院帶來可觀的收入，他在那裹工作很久了，幾乎可算是他的醫院。讓這種事發生了這麼久，真是令人震驚。」

西默西亞（West Mercia）警方確認，他們正調查一宗由人體組織管理局轉交的涉嫌違反人體組織法案件，與「伍斯特郡一處私人產業」有關。

1999年經NHS轉介成為麥克明病人的德威斯（William Dewis）兩年前已逝世，但他女兒奧莉（Ollie）得知麥克明被指控私藏病人骨頭時深感震驚，「我希望我們可以追查到底」。她認為BMI Healthcare沒有通知所有麥克明的病人，是可恥的行為，「他們一知道就應該馬上聯絡所有病人。他們還沒這樣做，真是太驚人了，別找藉口搪塞了」。

此案再次令人關注私立醫院內的安全問題，乳房外科醫生佩特森（Ian Paterson）曾對超過1,000名病人施不必要手術被囚，上月政府調查報告警告當局急需採取行動。下議院醫療事務專責委員會主席、前衞生大臣侯俊偉也呼籲立即就麥克明一案展開調查，以判斷他的行為影響有多廣，「此案令人擔憂，我們急需答案。它再次展現了為何政府必須緊急執行佩特森調查所給予的建議，並將其視為迫切問題。我們一再聽到職員不敢言的情況，所以我們不能容許這些建議被踢到一邊」。

案件之所以曝光，緣於去年3月奇巴斯頓醫院一次例行的核數審計，發現醫院儲存區有20罐骨頭。獨立醫療監管機構護理質素委員會（Care Quality Commission，CQC）去年7月檢查醫院，並知悉了3月份發現的骨頭罐；一個月後，CQC要求確認醫院持有由人體組織管理局發出牌照，證明可以合法保存人體組織，就在麥克明才被要求解釋，同月BMI Healthcare暫停麥克明的工作，並通知人體組織管理局和醫學總會（General Medical Council）。

去年10月BMI Healthcare進行內部調查，報告指院方無法核實麥克明收集了多少樣本，但有職員表示他一共收集了5,224份樣本，而麥克明亦有在其他醫院持續收集骨頭的做法。報告結論指麥克明未有遵守醫學總會和人類組織管理局的多項要求。 《獨立報》指，一直至上周五記者開始向CQC查詢案件後，CQC才知悉案件的全部詳細訊息，CQC將會定檢視報告以決定是否採取進一步行動，同時醫學總會亦已要求取得調查報告，警方則確認他們正在調查。

英國《獨立報》

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