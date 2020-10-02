特朗普確診｜多國政要曾中招 英首相約翰遜病癒後加強抗疫

武漢肺炎疫情肆虐全球，多個國家的領袖、政要或其家人相繼中招，以下為部份確診的知名人士、政壇人物：

英國首相約翰遜

56歲的約翰遜（Boris Johnson）之前被批評「佛系抗疫」，是全球首位染疫的主要國家掌舵人。他3月底宣佈對武漢肺炎病毒測試呈陽性反應，當時堅稱症狀「溫和」，不過在4月5日因持續發燒及咳嗽逾10天入院。約翰遜留院一周，當中三晚要在深切治療部留醫，需要另外吸氧氣，但毋須呼吸機協助呼吸。他病癒後一改先前的「佛系」態度，加強力度對抗這場疫症。

巴西總統博爾索納羅

65歲的博爾索納羅（Jair Bolsonaro）在7月7日證實自己確診，他之前一直淡化疫情的嚴重性，也不遵守國家的防疫措施，認為經濟更為重要，不應被疫情拖累。他隔離約3周後病毒檢測呈陰性反應，立即外出見民眾並脫下口罩與支持者合照。

英國皇儲查理斯

71歲的查理斯（Prince Charles）在3月25日確診染病，與夫人卡米拉（Camilla）一同在蘇格蘭的大宅自我隔離7天，他的病情輕微，情況良好。

摩納哥親王阿爾貝二世

62歲的阿爾貝二世（Prince Albert II）3月19日確診，由於身體沒有太大問題，故繼續在王宮辦公室工作。

加拿大總理杜魯多夫人蘇菲

45歲的蘇菲（Sophie Gregoire-Trudeau）在3月12日確診，杜魯多一家要接受隔離兩周。

美國國家安全顧問奧布萊恩

54歲的奧布萊恩在7月底染疫，病情輕微，可在隔離期遙距工作。他當時是特朗普政府內確診的最高級官員。

歐盟英國脫歐首席談判代表巴尼耶

69歲的巴尼耶（Michel Barnier）3月19日在Twitter透露，他病毒檢測結果呈陽性，要在家中接受隔離。

洪都拉斯總統埃爾南德斯

51歲的洪都拉斯總統埃爾南德斯（Juan Orlando Hernandez）在電視講話中宣佈確診感染武漢肺炎，可透過助理及遙距繼續辦理公務。

危地馬拉總統賈馬太

64歲的賈馬太（Alejandro Giammattei）在9月確診，沒有發燒，可在家辦公。

玻利維亞總統阿涅斯

玻利維亞53歲臨時總統阿涅斯（Jeanine Anez）7月宣佈感染武漢肺炎，情況良好，並在隔離下繼續公務。

伊朗副總統埃布特卡爾

伊朗專責婦女及家庭事務的副總統埃布特卡爾（Masoumeh Ebtekar）2月確診感染武漢肺炎。伊朗副衞生部長哈里奇（Iraj Harirchi）及國會國家安全暨外交事務委員會主席佐努爾（Mojtaba Zolnour）亦先後確診患病。

路透社/《蘋果》資料室

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