特拒轟極右　黨友割席

美國總統特朗普在辯論上拒絕譴責極右分子，惹來共和黨友割席，擔心全黨大選選情受波及。

國會參議院多數派領袖麥康奈爾前日稱，與較早前已表態的共和黨唯一黑人參議員斯科特一致認為「不譴責白人至上主義者是不可接受的」，因此他會以最強烈的可行方式予以譴責。斯科特則相信指特朗普「失言」，「應改正」其言論。

特褪軚稱不識「自豪男孩」

辯論期間，特朗普被問及會否譴責「白人至上主義者及民兵組織」，並呼籲他們從反種族歧視示威退場，他無即時回應但要求舉例，拜登就提起「自豪男孩」（Proud Boys）一組織，特朗普隨後促請該組織「退後並準備」，被批助長極右。自豪男孩成立於2016年大選期間，前年在紐約與左翼示威者衝突嶄露頭角，在今年示威備受關注；組織成員只有男性，自稱「西方沙文主義者」集結地，被外界視為散播仇恨的組織，但表面上仇女成份多於種族歧視，因成員來自不同種族。

特朗普在黨友表態後褪軚，指自豪男孩應從示威「退場，讓執法部門行事」，強調不認識該組織，但無回應是否接受該類組織的支持。

不過特朗普改口或已太遲，自豪男孩的領袖和支持者在辯論後大肆慶祝獲總統加持，逾5,000成員在社交平台貼出加有「退後」或「準備」字眼的組織徽章，拜登前日亦指特朗普之言暗示若他輸掉大選，自豪男孩「或要做點事」，但又保證不會讓特朗普得逞。路透社/法新社