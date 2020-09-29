美國首場總統大選辯論，淪為互相打斷發言、叠聲和人身攻擊的鬧劇，辯論質素低得慘不忍睹。主辦當局為亡羊補牢，打算在餘下兩場辯論修改規則，包括關掉違規候選人的咪高峯，但此舉正正滿足民主黨總統候選人拜登的要求，總統特朗普的競選陣營批評是搬龍門。

根據霍士新聞統計，在周二晚的90分鐘辯論，特朗普分別打斷拜登和主持華萊士發言71次及74次，合共145次；拜登分別打斷特朗普和華萊士發言49次和18次，合共67次。各方原一早擬定好在六個環節的首條問題，雙方各有兩分鐘不受干擾的發言時間，但特朗普多次照插嘴兼人身攻擊。拜登連完整說一段話也困難下，也多次打斷特朗普發言，並還以人身攻擊。

拜登轟對手令「國家尷尬」

由政界、智庫和傳媒人士組成的「總統辯論委員會」前天發表聲明，指首場辯論的情況「明確道出餘下辯論的形式需要加入新的結構，以確保較有秩序地討論有關議題」。委員會將小心考慮採取的轉變，並於短期內公佈，「以確保維持秩序的新增工具為餘下辯論準備好」。委員會亦感謝華萊士以專業精神和技巧應對首場辯論。

美國哥倫比亞廣播公司（CBS）和美聯社引述知情者指，委員會優先考慮的選項，是讓主持在其中一名參選人違規插嘴時，有權關掉其咪高峯，但未有最後定案，尤其是如何執行的細節，《華爾街日報》指另一選項是修改各人有多少發言時間的規則。消息指委員會將在48小時內決定第二場辯論規則和指引，新規則將會知會雙方競選陣營，但不容討價還價。

拜登前天出發到俄亥俄州和賓夕凡尼亞州拉票時，批評特朗普首場辯論的表現令「國家尷尬」，提出設「熄咪掣」，關掉未輪到發言的候選人的咪高峯。特朗普出發赴明尼蘇達州集會前，則堅稱「我覺得昨晚的辯論很棒，我們收到極好的評論」。

特朗普陣營斥中途搬龍門

特朗普競選傳訊總監默托反對改辯論規則：「他們這樣做是因為他們的人昨晚慘敗。特朗普主導了大局，拜登卻想裁判出橫手。他們不應中途搬龍門改規則。」拜登副競選經理貝丁菲爾德則指，無論委員會有甚麼規則嘗試約束特朗普，拜登都會在本月15日以居民大會形式於邁阿密舉行的第二場辯論，集中回答選民問題。

《華盛頓郵報》指就算改辯論規則，特朗普能否受約束成疑，因他個性一向自大，他的基本盤支持者也喜歡看他打破常規。華萊士也指就算關了咪，特朗普仍可向拜登大叫。

就算雙方肯規規矩矩有序發言，批評者指近屆的總統辯論都流於鬥講口號金句，而不是對國家該往各處走而作出真正和實質的討論。維珍尼亞大學總統史家賴利，就主張乾脆不再搞辯論，因辯論「已不能再滿足任何有用的目的，只得醜陋，反映我們的政治體系很差」。一些民主黨人和輿論亦呼籲拜登索性拒絕再跟特朗普辯論，但兩個陣營都表示無意這樣做。《華盛頓郵報》/

美國哥倫比亞廣播公司/美聯社